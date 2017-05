Die Sache mit der Kobayashi Maru ist ja nun wirklich nichts Neues, auch nicht im Videospiel. Wenn man aber auf einer so plastischen Brücke sitzt – mittendrin, anstatt wie bisher nur als Beobachter vor einem Bildschirm –, dann ist es schon ein großer Moment, wenn das namhafte Schiff plötzlich um Hilfe ruft und man entscheiden muss, ob man die Zivilisten rettet oder sich lieber von den klingonischen Angreifern fernhält. Und Star Trek: Bridge Crew ist voll von solchen Momenten! Allerdings nicht so, wie ihr vielleicht denkt.

Willkommen auf der USS Aegis und ihrer Suche nach einer neuen Heimat für die Vulkanier.

Bridge Crew ist technisch nicht überragend, den Stil der neuen Filme fängt es aber vor allem mit dem Design der Schiffe überzeugend ein.

Disclaimer: Ich bin komplett befangen, was dieses Spiel angeht. Star Trek: Bridge Crew ist für mich nicht irgendein Spiel, in dem man mal wieder per Raumschiff durchs All kreuzt. Vielmehr erfüllt es einen Traum, weil ich hier zum ersten Mal „tatsächlich“ auf der Brücke eines Schiffs der Sternenflotte Anomalien kartografiere, Verunglückten zu Hilfe eile und natürlich gegen Klingonen kämpfe. Zu tun, was Helden aus Film und Fernsehen einst getan haben, hebt Bridge Crew für mich mindestens eine komplette Stufe über andere Elite Dangerous oder Eve: Valkyrie Schon als das Shuttle mit dem Hauptmenü an Bord zum ersten Mal um die im Mittelpunkt stehende USS Aegis kreist, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Minutenlang habe ich Bauklötze gestaunt, anstatt das Spiel zu starten. Einem der Enterprise ähnlichen Schiff gefühlt so nah zu sein, ist ein großartiges Erlebnis!Ein paar Stunden später, als ich mich mit sonst durchaus liebenswerten Kollegen zum gemeinsamen Erkundungsausflug traf, zerstörte Mathias freilich jede Illusion, indem er von der Macht faselte und irgendein R2-D2-Spielzeug so laut stellte, dass jeder im virtuellen Raum es hören konnte – vielen Dank ans Maschinenpult!Aber genau das ist ja auch der Punkt: Bridge Crew kann man zwar alleine spielen, gedacht ist es aber als Erlebnis für vier Spieler, die im Kapitänssessel, an der taktischen Konsole, dem Steuer und den Bedienfeldern des Maschinisten Platz nehmen. Letzterer priorisiert Reparaturen, verteilt Energie auf Schilde, Phaser sowie den Antrieb und kann sie sogar umleiten, um auf die Gefahr einer Überlastung hin etwas mehr Saft aus einzelnen Systemen zu quetschen.Der taktische Offizier fährt hingegen Schilde hoch und runter, feuert Phaser und Torpedos, scannt Anomalien, Schiffe sowie Stationen und deaktiviert kurzfristig deren Schilde, Waffen oder Antriebe, während der Steuermann natürlichAußer dem Captain können alle Offiziere außerdem Crewmitglieder anderer Schiffe an Bord beamen – eine faire Aufteilung, denn obwohl das Schiff faktisch ohne Kapitän funktioniert, muss er doch den Überblick über dessen Status und sämtliche Funktionen haben. Nur so kann er rechtzeitig dazu auffordern, die Schilde hochzufahren oder dem Steuermann eine Route vorschlagen, die weder durch eine klingonische Patrouille noch in eine Mine führt und vom Maschinisten gleichzeitig die für das nächste Manöver benötigte Energieverteilung anfordern.