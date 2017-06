Wo bin ich? Hoffentlich in der sicheren blauen Schutzbombe.

Der erste Boss ist noch leicht besiegt. Nex Machina wurde übrigens in Zusammenarbeit mit Eugene Jarvis (Defender, Robotron und Smash TV) entwickelt, weswegen der Arbeitstitel "The Jarvis Project" lautete.

Es gibt Spiele, die beamen mich in null Komma nichts zurück in die Zeit der Arcades. Eine Mark rein (oder gar einen Fünfer) und los ging's! Kein Vorspann, kein Gerede, Vorhang auf und Feuer frei im Jet, im Panzer oder als Held. Krawumm, Explosionen und mitten im Pixelgewitter die eigenen Skills, die einen bis zum nächsten Continue tragen konnten. Für mich gab es als Pimpf nichts Faszinierendes als diese coole Action an Automaten, die pure Hand-Auge-Koordination erforderte.Das explosive Spielerlebnis kann einen unnachahmlichen Sog entwickeln, inUnd was es da alles zu entdecken gibt: Die Areale von Nex Machina mögen klein sein, aber sie stecken voller optionaler Boni sowie Geheimnisse, wenn man wirklich alles an sichtbaren Formationen, Säulen, Kanistern & Co zerstört. Man kann verborgene Menschen, Geschütze sowie Ausgänge finden, die dann einen Bonuslevel freischalten, den man umgehend nach dem Meistern des aktuellen spielt. Ein echtes visuelles Highlight sind die Geheimwege: Wer die richtigen Kisten zerstört, macht Brücken aus flirrendem Staub sichtbar, die sich erst beim Betreten materialisieren - cool!