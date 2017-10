Mit Story of Seasons: Trio of Towns bringt Nintendo auch das zweite Bauernhof-Abenteuer der Harvest-Moon-Macher von Marvelous nach Europa. Was angehende 3DS-Landwirte erwartet, verrät der Test.

Der Charaktereditor ist sehr einfach gehalten.

Mit Gelegenheitsarbeiten kann man sich in allen drei Städten etwas dazuverdienen.

In Trio of Towns zieht man zu seinem Onkel aufs Land, um seinen Eltern zu beweisen, dass man das Zeug zum Landwirt bzw. zur Landwirtin hat - je nachdem für welches Geschlecht man sich bei der sehr simpel gehaltenen Charaktererstellung entschieden hat. Danach bekommt man einen brach liegenden Bauernhof zur Verfügung gestellt, den man mit etwas Startkapital, Fleiß und Geduld wieder in Schuss bringen muss.Dazu lockert man aktiv Böden auf, streut Saatgut aus und wässert das Ganze so lange, bis geerntet und verkauft werden kann.Je nach Jahreszeit können unterschiedliche Pflanzenarten angebaut und zur Reife gebracht werden - von allerlei Strauch- und Feldgemüse über Getreide und Blumen bis hin zu Bäumen. Alles, was bis zum Abend in die Versandbox vor dem Haus gelegt wird, wird automatisch abgeholt und verkauft.So weit, so vertraut. Dieses Mal kann man seine Waren allerdings drei verschiedenen Städten anbieten und diese auch jederzeit besuchen, um dort einzukaufen, mit den Bewohnern zu plaudern oder deren Hilfsgesuche zu erfüllen, um so die Verbundenheit zur jeweiligen Stadt zu steigern. Je besser die Beziehung, um so reichhaltiger das örtliche Warenangebot. Zudem gibt's lokale Feste, Wettbewerbe und andere Ereignisse.Natürlich können auch wieder Freundschaften geknüpft und sogar Beziehungen eingegangen werden, indem man sich regelmäßig trifft, miteinander plaudert und passende Geschenke macht.Das nötige Kleingeld erhält man aber nicht nur durch den Verkauf seiner Erzeugnisse, es können auch täglich wechselnde Teilzeitjobangebote angenommen werden, um sich als Bote, Erntehelfer oder Holzhacker etwas dazuzuverdienen.Allerdings haben es die Entwickler versäumt, die sich rasch wiederholenden Aufgaben in attraktive Minispiele zu verpacken, bei denen mit Geschick oder Ausdauer zumindest kleine Boni winken. Stattdessen ist leider immer nur stupides Knöpfchen drücken und Däumchen drehen angesagt, was zwar leicht verdientes Geld bedeutet, aber trotzdem übel aufstößt. Dabei ist die grafische Präsentation insgesamt ausgesprochen charmant.