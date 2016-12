Auf Oculus Rift hat Pinball FX 2 VR vor ein paar Monaten einen guten Eindruck hinterlassen. Angefeuert von der bewährten Physik und dem ausgeklügelten Tischaufbau, der die Spielhallen-Realität um unmögliche Effekte erweitert, hat VR dem Sofaflippern eine neue Dimension hinzugefügt. Jetzt ist der Titel auch für Sonys Headset erhältlich. Wir sind für den Test erneut in die Flipperwelten abgetaucht.

Die Tische stehen in einem ansehnlichen Penthouse. Man darf sich hier allerdings nicht frei bewegen und es werden nur drei Tische gleichzeitig gezeigt.

Die Flipper werden von adäquaten Figuren bzw. Gegenständen begleitet.

Ich schaue mich um. In dem geschätzt etwa 60 Quadratmeter großen, lichtdurchfluteten Raum ist rechts von mir ein interaktives Bild, mit dem ich die Ranglisten einsehen kann. Hinter mir steht eine Vitrine, in der ich erreichte Erfolge betrachten darf. Der schwarzweiße Teppich unter mir wirkt flauschig. Doch der Star in dem schick, aber spartanisch eingerichteten Zimmer sind die drei Flippertische, die mich magisch anziehen. Allerdings kann ich mich nicht frei durch den Raum bewegen. Ich kann nur auf Knopfdruck zu den einzelnen Interaktionsmöglichkeiten springen und diese aktivieren. Und diese fehlende Bewegungsoption vermisse ich mehr als dass mich der gewählte Hintergrund stört. Klar wäre es stilvoller, wenn die Flippertische in einer Spielhalle auftauchen würden, in der sie von anderen Geräten eingerahmt werden. Doch da die Tische der Zen Studios bis auf ganz wenige Ausnahmen bekannt dafür sind, realistische Physik und Kugelverhalten mit unrealistischen Elementen wie das Spiel beeinflussenden Laserstrahlen, Gravitationsstörungen oder über den Tisch laufendes Wasser zu verbinden, kann ich auf die Arcade verzichten.