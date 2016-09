Dass es Spiele nicht mehr durch die USK-Prüfung schaffen, ist mittlerweile eine Seltenheit geworden. Dass es ein Spiel für die PlayStation-Vita trifft, dürfte ein Novum sein. Doch Criminal Girls 2: Party Favors wurde die Freigabe komplett verweigert, während der Vorgänger mit dem Untertitel Invite Only immerhin noch das Siegel "Ab 16" bekam. Grund genug, sich in einem Import-Test mit den Gründen und ggf. den Qualitäten des freizügigen Japan-Rollenspiels zu beschäftigen.

Das Artdesign mischt Chibi-Figuren im Dungeon mit meist voluptuösen Anime-Figuren in den Zwischensequenzen.

In den Kämpfen machen die Figuren basierend auf ihren Fähigkeiten sowie der Situation Aktions-Vorschläge.

Es ist wie im Stadion: Ein paar bekloppte Chaoten, die so tun, als ob sie Fußball-Fans wären, sorgen mit ihrer Gewaltbereitschaft dafür, dass das Lieblingshobby der Deutschen immer wieder in Verruf gerät. Und wenn einem Spiel die Alterskennzeichnung durch die USK verweigert wird - was in den letzten Jahren selten genug passiert - sorgen die für diese Entscheidung verantwortlichen Inhalte dafür, dass alles andere zur Nebensache wird. So geschehen bei Criminal Girls 2: Party Favors, das hierzulande nur über einschlägige Import-Kanäle zu beziehen ist.