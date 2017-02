Mirracle schrieb am 10.02.2017 um 12:29 Uhr

Also an diesem Test habe ich eigentlich nicht viel auszusetzten. Mein einziges Problem ist, dass der Verfasser die Dimensionen zwischen einer AAA-Produktion und einer Indie-Produktion nicht ganz abgewägt hat. Falls das wirklich so überwiegend positiv ist, wie es in diesem Test dargestellt wird, werde ich es mir auf jeden Fall mal im LP ansehen und danach entscheiden ob ichs kaufe.

Mein allererstes Fazit ist: Der Entwickler hatte eine Mini-Budget mit dem er sehr viel gemacht hat.