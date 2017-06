Regalia: Of Men and Monarchs

JackyRocks schrieb am 08.06.2017 um 11:42 Uhr

Ich liebe das Spiel absolut. Schade, ich habe den Test angefragt und hatte gehofft, dass es wenigstens eine 80 wird. 75 ist nicht schlecht aber eine bessere Wertung hätte dieses tolle Spiel vielleicht etwas aus der Masse heraus gehoben. Schön ist auf jeden Fall, dass es doch einen Test erhalten hat.

Hinsichtlich Zeitlimit: ehrlich gesagt ist das absolut harmlos. Ja, du kannst nicht Alles in einem Durchgang machen... also effektiv schon, da das Spiel ja auch nach der Hauptquest noch weiter geht, aber bis zum Ende der Hauptquest muss man sich halt entscheiden was man machen will. Das ist ja bei Persona selbst nicht anders oder bei Danganronpa. Bau ich das Dorf aus? Geh ich Questen um aufzuleveln? Baue ich Beziehungen aus damit ich zu mehr Fähigkeiten Zugang habe? Man muss sich halt entscheiden.

Positiv anzumerken ist auch, dass die Entwickler extrem aktiv auf Steam sind. So gut wie jede Bugmeldung wird von ihnen kommentiert, Patches, Hotfixes usw. bekommen Wasserstandsmeldungen und feste Zeiten an die sich auch gehalten wird, Verbesserungsvorschläge werden ebenfalls kommentiert und in eine einsehbare Liste aufgenommen die abgearbeitet wird. Das ist vorbildlich. Dazu kommt der für die Spielzeit sehr anständige Preis von 23 Euro. Ich kann das Spiel in dieser Hinsicht wirklich nur jedem ans Herz legen der einen Faible für JRPGs hat, aber eben auch Anleihen aus Persona, wirklich sehr schön gezeichnete Cartoongrafiken, sehr gute Vertonung in weiten Teilen und sehr guten Humor mit extrem vielen Seitenhieben auf Rollenspiele und populäre Medienerzeugnisse.