Ashes of the Singularity ist erst vor siebeneinhalb Monaten veröffentlicht worden und schon steht mit Ashes of the Singularity: Escalation die erste eigenständige Erweiterung bereit. Keine Frage: Stardock Entertainment und Oxide Games haben das Echtzeit-Strategiespiel mit sinnvollen Verbesserungen und einer Supreme-Commander-Übersicht ergänzt, aber warum eigentlich nicht gleich so? Mehr dazu im Test.

Der letzte Angriff auf Rygos wird mit Dreadnoughts und Kreuzern geführt.

Mit der neuen Zoom-Funktion erhält man einen wesentlich besseren Überblick über das Schlachtfeld.

Auch bei Ashes of the Singularity: Escalation stehen große Massenschlachten auf gigantischen Karten mit strategischen Entscheidungen im Vordergrund - wie schon bei Ashes of the Singularity , das am 31. März 2016 nach einem halben Early-Access-Jahr veröffentlicht wurde. Ganz im Gegensatz zu StarCraft und Konsorten geht es mehr um die strategischen Dimensionen einer Schlacht und weniger um kurzfristige Taktiken oder möglichst viele Aktionen-pro-Minute. Während bei anderen Echtzeit-Strategiespielen in der Regel die Zusammenstellung der Einheiten und die richtige Kontertaktik elementar wichtig sind, dreht sich Ashes of the Singularity eher um das große Ganze, längerfristige Planung und Überlegungen, von wo man was wie angreifen soll. Diese Ausrichtung schlägt sich in einem bewusst langsameren Spieltempo nieder. Die Einheiten bewegen sich ziemlich gemächlich, fast schon träge, über die Karte - so dass immer genug Zeit bleibt, sich Gedanken machen und reagieren zu können. Schlecht ist das nicht, aber für alle Fälle gibt es eine Zeitbeschleunigungsfunktion. Supreme Commander verglichen werden.Mikro-Management der Einheiten ist kaum nötig, da sie weitgehend autark ihren Dienst verrichten. Beispiel: Wenn ich Lufteinheiten wie Bomber, Gunships und Luftüberlegenheitsjäger zum Gegner schicke, greifen sie - sobald Sichtkontakt besteht - die für sie gefährlichsten Ziele (Luftabwehr) selbstständig an. Die meisten Truppen stellen sich erstaunlich clever an, aber nicht alle. So reagieren manche Einheiten seltsam bei Artilleriebeschuss. Es klingt zwar clever, dass sich Einheiten bei Beschuss aus einem nicht sichtbaren Kartenbereich ein bisschen zurückziehen, aber nach kurzer Wegstrecke bleiben sie stehen und lassen sich wieder beschießen. Sie werden so stetig zurückgedrängt und weiter beschädigt. Auch bei den dicken und mit Erfahrungspunkten aufwertbaren Dreadnoughts ist mir dieses Verhalten aufgefallen. Feuerkraft zum Gegenschlag wäre mehr als genug vorhanden. Für weitere Details zum Spielprinzip verweise ich auf den Test von Ashes of the Singularity . Ich werde mich nun eher auf die Neuerungen, Verbesserungen und Schwachstellen von Escalation konzentrieren.Kleine Schritte in die richtige Richtung haben die Entwickler beim Einheiten-Design und bei den beiden Fraktionen gemacht. So gibt es leichte Unterschiede zwischen den "Post-Humanen" und dem "Substrate". Die fast schon transzendental wirkenden "Super-Menschen" müssen stetig ihr Ressourcen-Limit mit Quantum-Upgrades erhöhen, während das Maschinenvolk quasi unendlich viele Ressourcen anhäufen kann. Außerdem brauchen die Maschinen weniger unterschiedliche Gebäude, um ihre Einheiten aus den Klassen Fregatten, Kreuzer, Dreadnought und Luft zu bauen. Dafür setzen die Menschen eher auf Artillerie und die Anderen auf Drohnen (keine Flugdrohnen). Diese Unterschiede wirken sich auf die grundlegende Spielweise jedoch kaum aus. Beide Fraktionen spielen sich ziemlich ähnlich und erst mit den Orbitalfähigkeiten (Spezialfähigkeiten) und einigen Spezialeinheiten kommt etwas mehr Abwechslung ins Spiel.