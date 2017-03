Alchemistin auf Entdeckungsreise

Auch mit Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey halten Gust und Koei Tecmo am jährlichen Veröffentlichungsrhythmus der Atelier-Reihe fest. Dieses Mal geht das Anime-Rollenspiel sogar auf PS4, PS Vita und PC gleichzeitig an den Start. Ob der mittlerweile 18. Spross der Alchemisten-Saga trotzdem genug Neues zu bieten hat, verrät der Test.