Die helfenden "Schnuffelchen" in Aktion...

...ihr großer Bruder lässt sich auch als Reittier nutzen.

Kaum ein Entwickler trägt solch einen passenden Namen wie Good-Feel: Auch bei der 3DS-Umsetzung von Yoshis Wollabenteuer merkt man dem Studio sofort an, dass es seine Wurzeln im Vorschulprogramm hat: Der kleine Wolldino tapst derart schnuffig über die Stoffbahnen, dass ich mich schon stark zurückhalten muss, um nicht den 3DS zu knuddeln. Für solche Fälle hat Nintendo den neuen Schnuffel-Amiibo herausgebracht, der übrigens auch als ausgelagerter DLC dient: Einige der neuen Levels mit dem Schlappohr gibt es nur für Käufer des Amiibo-Stofftiers bzw. des Bundles mit ihm (für dann rund 50 statt 40 Euro). Erfreulich ist das natürlich nicht, gestört hat es mich aber auch nicht weiter: Die an Super Mario Run erinnernden Levels sind nämlich nur kurze Automatik-Sprints, bei denen man lediglich ab und zu den Sprungknopf drücken muss, um möglichst viele Schätze und Diamanten einzusacken. Nicht besonders spannend, sondern allenfalls ein mäßig unterhaltsames Extra.Das oben angesprochen “Einwickeln” kahler Gerippe ist einer der wichtigsten Tricks des Spiels: Immer wieder schießt man die kleinen Wollknäuel auf das in der Luft hängende Gestänge, damit sich das Garn drumherum spinnt und so neue Plattformen entstehen. Die nötige Munition dafür bekommt Yoshi an Wollknäuel-Containern – oder er verspeist einfach einen der Garngegner und verdaut ihn zu einem der verschießbaren “Eier”. Sogar ganze Stoffwände lassen sich zusammenknautschen oder aufribbeln, so dass sie viele kleine Verstecke für Edelsteine und Sammelobjekte freigeben. Test des Wii-U-Originals lesen, hier beschränken wir uns auf die Besonderheiten der Handheld-Fassung. Ein Unterschied besteht darin, dass Yoshi auf Wunsch ein Trio von “Schnuffelchen” zur Hilfe rufen kann, das ihm ständig hinterher dackelt. Die Welpen werden durch das Umschalten zum Modus “Entspannt” aktiviert und lassen sich wie Wollknäuel-Eier mit dem wandernden Zielkreuz verschießen. So hat man immer genug Munition, um fast sämtliche Gegner aus dem Weg zu bomben. Außerdem kann Yoshi dann mit Flügeln dauerhaft schweben und verliert bei Feindkontakt kaum noch Energie. Alles in allem also ein extrem mächtiger Cheat, der den Spaß und die Herausforderung aus dem Spiel saugt. Ignoriert man den Modus, kann man mit der 3DS-Version aber fast genau so viel Freude haben wie mit dem Vorbild. Wer nur mal in die neuen Möglichkeiten hinein schnuppern möchte, darf übrigens jederzeit zwischen den “Schwierigkeitsgraden” wechseln. Die Koop-Unterstützung der Wii-U-Version wurde allerdings gestrichen – vielleicht hat Nintendo daher auch im Gegenzug die optionalen Erleichterungen mit den Schnuffelchen hinzugefügt. Wer möchte, kann Yoshi in einem kleinen Touchscreen-Editor umgestalten, um ihm ein eigens gezeichnetes Muster auf dem Stoffkörper zu verpassen. Trifft man mit aktiviertem Street Pass andere Spieler, werden zudem automatisch Yoshis versendet und empfangen.