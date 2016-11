Auf PlayStation VR glühen derzeit die Colts, aber auch in Steams VR-Katalog tauchen kleine Railshooter-Perlen im Store auf. Beinahe untergegangen wäre z.B. Dexed von Ninja Theory ( DmC: Devil May Cry ), bei dem ein einfaches Zwei-Farben-Schema für eine ähnliche Motivation sorgt wie im Arcade-Klassiker Ikaruga .

Verträumte Exklusiv-Action für HTC Vive



Eis-Gegner lassen sich mit dem Feuerstrahl schmelzen, Feuer-Biester mit dem Eisstrahler löschen: Dieses einfache System sorgt dafür, dass sich das typische Railshooter-Prinzip eine ganze Ecke frischer anfühlt als in klassischeren“VR-Schießbuden“. Ähnlich wie in Rez Infinite oder Child of Eden schwebt man gemächlich durch malerische Naturkulissen. Die lediglich gemächliche Bewegung in vorhersehbaren Schlangenlinien machen den Highscore-Trip sehr komfortabel: Ich hatte zumindest keinerlei Probleme mit einem flauen Magen. Dank der hochpräzisen Erfassung der Controller ist es eine wahre Freude, blitzschnell mit beiden Händen die Zielkreuze durch die gemischten Gegnerschwärme zu wirbeln, zumal man im Stehen von allen Seiten (auch am Himmel und unter den Füßen) überrascht wird.





Mitunter werden Erinnerungen an Panzer Dragoon wach.