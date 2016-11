Mit einem Bogen auf Bananen klauende Affen schießen? Es gibt spannender klingende Spielkonzepte. Und wenn Ace Banana kein Titel für PlayStation VR wäre, hätte ich nicht den Anflug von Neugier für diesen Titel gezeigt. Doch dass Bogenschießen in der virtuellen Welt funktionieren kann, hat die Turmverteidigung in The Lab für Vive bereits gezeigt. Ob der Affentanz einen ähnlich guten Eindruck hinterlassen kann, verraten wir im Test.

Das Bogenschießen per se funktioniert gut, das Spiel drumherum nicht so sehr.

Ein Mehrspieler-Modus soll per Patch nachgerüstet werden, dürfte aber auch nicht mehr viel helfen.

Affen in Videospielen liefern häufig eine gute Figur ab. King Kong zum Beispiel. Die Rasselbande von Ape Escape. Donkey Kong. Und auch die Primaten in Ace Banana werfen zumindest hinsichtlich ihres simplen, auf einfache Strukturen sowie meist Primärfarben beschränkten Comic-Designs etwas in die Waagschale. Allerdings sind sie nicht die Protagonisten. Diese Rolle ist anthropomorphen Bananen vorbehalten, die einst mit den Affen koexistiert haben. Doch dank eines merkwürdigen Vorfalls ist dieser Frieden dahin und die Tiere haben nichts Besseres zu tun, als die Brut des Bananenvolkes zu entführen. Die Aufgabe des Spielers ist, dies mit Pfeil und Bogen bzw. entsprechend variierter Geschosse wie Pömpel, Fische, Federbälle etc. zu verhindern. Gunjack oder Until Dawn: Rush of Blood zuwenden möchte. Man bekommt es zwar mit kontinuierlich problematischer werdenden Wellen zu tun, doch abgesehen von Geschossen, die auf einen gefeuert werden und kurzzeitig die Sicht versperren, kann man meist nach Schema F arbeiten. Denn der einzige Unterschied innerhalb der Affenbande ist die Zahl der Schüsse, die sie vertragen können, bevor sie sich in einem kleinen Sternenhagel auflösen.Zudem sind die Trefferzonen erschreckend undefiniert sowie diffus, während darüberhinaus die Kollisionsabfrage nicht immer mitspielen möchte. Mal trifft man einen der Clown-Affen am Kopf, so dass er die Maske verliert, während ein Schuss mit der gleichen Munition auf den nächsten Clown am Kopf abprallt oder durch ihn hindurchgeht und nicht als Treffer zählt. Mit den Power-Ups bzw. dummerweise auch -Downs kommt eine minimale taktische Komponente ins Spiel, die sich aber nachhaltig auf den Spaß auswirken kann. Denn während die Panda-Smartbombe eine ordentliche Schneise durch die unaufhörlich anlaufende Affenbande zieht, ist der Federball eine deutliche Schwächung. Wenn man diesen aber aufgesammelt hat, weil die Kollisionsabfrage sich für das Upgrade und nicht für den eigentlich davor laufenden Affen entschieden hat, ist das doppelt ärgerlich. Zumal man nicht immer die Zeit hat zu warten, bis der Bonusgegenstand entweder verschwindet oder alle Primaten weit genug davon entfernt sind.