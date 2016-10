Lego Dimensions: Ghostbusters

Lego Dimensions hat letztes Jahr mit seinen kreativen Ideen das lange von Skylanders geprägte so genannte "Toys-to-Life"-Konzept mit vielen frischen Impulsen versehen. Und für das zweite Jahr gibt es weitere Änderungen, wie z.B. die "Story Packs". Den Anfang macht der Lego-Angriff auf den letzten Ghostbusters-Film. Grund genug, uns für den Test wieder mit Platikbausteinen zu umgeben und zu schauen, ob die Unterschiede zu den bisherigen "Level Packs" tatsächlich so groß sind.

Das alte Portal hat mit dem neuen Story-Pack ausgedient. Der neue Aufsatz muss allerdings erst wieder (typisch Lego) gebaut werden.

Treffen der Generationen: Natürlich darf man Dr. Peter Venkman als Geisterjäger-Veteranen in das Story-Pack importieren.

Ich war gespannt, wie Warner Bros und Traveller's Tales unser Action-Adventure des Jahres 2015 im zweiten Jahr aufbessern würden. Wie würde man neue Welten in den bestehenden Dimensions-Verteiler integrieren? Wird man Vorteile haben, wenn man einige (oder viele) der Bauklotz-Erweiterungen aus dem letzten Jahr besitzt? Und was hat es mit den ominösen "Story-Packs" auf sich, die im Rahmen der Ankündigung der Wellen sechs bis zehn aufgetaucht sind? Das Erste ist Ghostbusters (zum Film mit Melissa McCarthy und Kristin Wiig), im November soll eines zum Harry-Potter- -Prequel "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" folgen. Lego Star Wars oder Lego Marvel’s Avengers wird man hier auch den Einstieg in die insgesamt sechs Story-Missionen finden können, die je nach Komplettierungsgrad insgesamt etwa fünf bis acht Stunden in Anspruch nehmen. Durch diese Verbindung von Story- und offenem Abenteuer-Spielplatz entsteht ein homogenes Spielerelebnis, das sehr stark an die üblichen Lego-Filmabenteuer erinnert. Man wird von halbdurchsichtigen blauen Legonoppen zum nächsten Erzählabschnitt geführt, kann auf dem Weg dahin aber von den zahlreichen anderen Aufgaben abgelenkt werden.