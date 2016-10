Häschen hüpf!

Kaum hat man sich ein wenig durchs Labyrinth gejagt und ein paar Münzen aus dem Mitspieler geprügelt, geht es auch schon weiter: Trillerpfeife, das Bild friert ein und blendet auf der Karte zu einem anderen Minispiel über. Wario-Ware-Veteranen dürfte der hektische Wechsel nach ein paar Sekunden bekannt vorkommen, doch hier läuft die Sache ein wenig anders ab. Sobald die Gruppe ein paar Minispiele abgeklappert hat, geht es zurück zur ersten Disziplin – dort startet man exakt wieder in dem Moment, in dem das Bild einfror. Das führt zu erfreulich turbulenten Momenten: Manchmal findet der Wechsel mitten im Sprung statt, so dass man bei der Rückkehr verzweifelt versucht, noch die Flugrichtung zu korrigieren. Oder man will sich noch in letzter Sekunde vor einem herabdonnernden Felsen in Sicherheit bringen, wird aber von einem anderen Mitspieler wieder aus der sicheren Nische gekloppt – na warte!