Eisige Zeiten



Fast einhundert Jahre in der Zukunft: Nach der Apokalypse herrscht auf der Erde eine neue Eiszeit, weil offenbar ein technisches Experiment gegen die Klimaerwärmung mächtig daneben ging. Nur entlang des Äquators gibt es noch bewohnbare Gegenden, doch hier und da findet man kleine Enklaven der Menschheit. Diese Außenposten der Zivilisation sitzen auf rohstoffreichen und höchst begehrten Gebieten im Norden und Süden. Von einer gut gepanzerten Basis aus zieht der Spieler als Söldner los, um die Kolonie in der Ödnis des ehemaligen Russlands vor Plünderern, Räubern und mutierten Kreaturen zu beschützen.





Stimmungsvoll: Auf dem Weg ins Camp schaut man sich erst einmal in Ruhe die beeindruckend in den Himmel ragenden Anlagen ein.

Kuckuck - baaah: Dank präzisem Roomscale-Tracking bewegt man sich ständig mit vollem Körpereinsatz in die Deckung und wieder heraus. Die Fortbewegung funktioniert allerdings per Teleportation an vorgegebene Punkte.

Hier ist einiges schiefgelaufen.

Die Inszenierung dieser Zukunftsvision ist den Machern der Metro-Serie (4A Games, mit Unterstützung der Oculus Studios) dermaßen gut gelungen, dass es mir fast schon unheimlich vorkam, zwischendurch mal durch die „Nasenlücke“ der Oculus Rift zu linsen – nur um mich zu vergewissern, dass auch die „reale Realität“ noch da ist. Irgendwie fühlt es sich seltsam an, plötzlich wieder eine andere Welt vor Augen zu haben, die genau so präzise auf die Kopfbewegungen reagiert wie das Tracking in Arktika.1. Wir haben übrigens mit drei Kameras getestet, so dass Rundumdrehungen problemlos möglich waren.Auch die lebendig gestalteten Katakomben der Postapokalypse tragen viel zur gefühlten Authentizität bei: Planen flattern im Wind, auf den Pritschen liegen zugedeckte Leichen und dünne Laserstrahlen von Gesichtsscannern durchdringen das schummrige Spiel aus wenig Licht und vielen Schatten. Bereits mit einer GeForce GTX 970 und der Grafikeinstellung Medium gehört Arktika.1 zu den Titeln, welche ihre Kulissen am überzeugendsten für eine authentisch wirkende Immersion einsetzen. Auch die unaufgeregte Inszenierung der Basis hilft dabei: Wenn man mit dem Fahrstuhl in die Waffenkammer fährt, muss man eben eine Weile warten – was einem genügend Zeit gibt, die dreckig verschmierten Glasbausteine und realistisch reflektierenden Metallstreben an der Tür aus der Nähe zu betrachten.Und wenn man seine neue futuristische Energiepistole bekommt, wird diese eben erst einmal eine Minute lang ratternd im 3D-Drucker erstellt, bevor man sie herausnehmen und ins Holster hinter der Schulter stecken darf. Einige Modifikationen und Aufsätze wie ein Laservisier oder mehr Feuerkraft müssen ebenfalls erst einmal in Drucker- Kästchen angebracht werden. Währenddessen klappern die Maschinen des Schießstandes räumlich im Hintergrund herum. Auch anderswo in den heruntergekommenen Industrieanlagen erblickt man überall realistisch abgewetzte Instrumente, allerlei Rostflecken und mit Schneewehen bedeckte Außenareale.Der monotone Shooter-Alltag dämpft allerdings schnell die Freude über die überzeugende Inszenierung: Nachdem man sich mit zwei aufgemotzen Waffen oder wahlweise einem technischen Gadget im zweiten Slot ausgerüstet hat, begibt man sich in von Banden und Mutanten verseuchte Bereiche der Umgebung. Statt sich persönlich fortzubewegen, kommt eine Teleportation an vorgegebene Orte zum Einsatz: Immer wenn man in der Blickrichtung eine glühende Silhouette erblickt, darf man sich per Knopfdruck dorthin beamen. Ihre Farbe signalisiert, ob man dort relativ sicher steht oder im Kreuzfeuer landet. Oft handelt es sich dabei um Nischen, in denen Metalltüren, Trümmer und andere Objekte Deckung bieten. Also huscht man immer wieder ein bis zwei Schritte zur Seite, deckt Gegner mit einer Schusssalve ein, duckt sich hinter eine Metallplatte und beamt sich zwischendurch hin und her. Viele der zerstörbaren Deckungen sind schließlich schnell in Stücke geballert.Es geht hinter Autos, auf Balustraden oder auch bewegliche Objekte wie Rolltreppen einer alten Mall sowie Förderbänder, die einen langsam nach vorne befördern. Mit unserem Drei-Kamera-Setup funktionierte das Roomscale-Tracking hervorragend. Nur wenn wir etwas zu weit in die Randbereiche stolperten, driftete die komplette Welt auf unangenehme Weise zur Seite. Leider verhalten sich selbst die in den Schächten lauernden Gegner derart stumpf und vorhersehbar, dass man kaum in Bedrängnis gerät. Einfach ab und zu die Deckung wechseln und sich mit einem aufladbaren Schild ausrüsten, den man effektiv mit der zweiten Hand in die Schusslinie hält – und schon werden einem die Schießbudenfiguren kaum noch gefährlich.