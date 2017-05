Alles im grünen Bereich?



Zumindest bislang haben sich noch keine morbiden Nebenwirkungen in unseren Büros bemerkbar gemacht: Alle wirkten heute noch mehr oder weniger lebendig. Und das, obwohl schon lange nicht mehr so viele neugierige Kollegen ihren Kopf ins Konsolenbüro gesteckt haben, um auch mal Probe zu spielen. Die tatsächlichen Gesundheitsrisiken nimmt das kleine Entwickler-Team übrigens nicht auf die leichte Schulter. Ich habe noch nie derart viele Warnhinweise wegklicken müssen wie hier – die meisten handeln von blitzenden Farben und ihren Gefahren für epilepsieanfällige Personen. Für einen Neuling ist das bunte Chaos unterm VR-Helm vermutlich tatsächlich zunächst etwas viel. Selbst ich habe das Headset erst einmal reflexartig wieder abgesetzt, weil es mir seltsam flau im Magen wurde und ich keine Lust auf einen Ausflug zur Kloschüssel hatte. Ab dem zweiten Versuch hatte ich aber seltsamerweise nicht mehr die geringsten Probleme mit Übelkeit – sämtliche anderen Kollegen übrigens ebenfalls nicht.





Invasion von vorne

VR-Headset oder Droge?

Anders als bei Tempest und TxK verharrt man nicht am Ende eines Gitters, sondern düst mit einem Affenzahn über die leicht gebogenen Flächen. Der Großteil der Widersacher lässt sich einfach aus dem Weg rotzen. Man sollte aber gut aufpassen, dass man nicht in die stabileren Hindernisse kracht, welche einem schnell einige Leben kosten können. Entwickler Llamasoft vergleicht das Spektakel mit einer Ski-Abfahrt – und hat damit nicht Unrecht. Ab und zu muss man sich wie beim Slalom an Fähnchen vorbeischwingen, um heil ans Ziel zu gelangen. Draufgänger wagen sich nah an sie heran, um die Punktzahl in die Höhe zu treiben.