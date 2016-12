7th Dragon 3 - Code: VFD ist nicht nur der erste Teil von SEGAs Drachensaga auf dem 3DS, sondern auch der erste, der es via Deep Silver bis nach Europa geschafft hat. Ob sich Rollenspielfans über die doppelte Premiere freuen können, klärt der Test.

Auch im jüngsten Teil der Rollenspiel-Saga wird die Menschheit wieder von Drachen bedroht.

Die ungewöhnlichen Charakterklassen und das interessante Gruppenmanagement gefallen.

80 Jahre nach den Ereignissen der PSP-Vorgänger, die man zum Verständnis ebenso wenig wie das DS-Original gespielt haben muss, wird die Menschheit erneut von einer schuppigen Katastrophe bedroht: Der ultimative, siebte Wahre Drache steht kurz vor seiner Erweckung, um die Erde zu vernichten.Also ab in die von Nodens Enterprises entwickelte Zeitmaschine und die alten Lindwürmer zu neuem Leben erweckt. Doch wem kann man diese riskanten Reisen tatsächlich zumuten? Videospielern natürlich! Und zwar denen, die sich in Nodens' aktuell sehr beliebtem VR-Game "7th Encount" besonders hervortun. Und so schlüpft man erst in die Rolle eines selbst kreierten Spiel-Avatars gefolgt von der eines zeitreisenden Drachentöters, auf dessen Schultern das Schicksal der gesamten Menschheit lastet.Allerdings ist man nicht allein unterwegs, sondern kann sich neben story-bedingten Begleitern auch weitere Mitspieler an speziellen Terminals erstellen. Zwei, mit denen man direkt Seite an Seite in virtuelle und echte Kämpfe zieht, sowie eine bis zu sechsköpfige Reservebank, die sowohl Unterstützung leisten, eingewechselt werden als auch gleichzeitig andernorts agieren kann.Interessant sind jedoch die zunehmend zur Auswahl stehenden und mitunter sehr ungewöhnlichen Charakterklassen. Neben eher klassischen Jobangeboten wie Samurai oder Magier stehen nämlich auch Exoten wie im Hacken bewanderte Agenten, mit Karten und Fallen hantierende Duellanten oder die heilige Ladungen verabreichende Hand Gottes zur Auswahl. Zudem lernen alle acht Klassen sehr spezielle Fähigkeiten, die sich nach eigenem Ermessen sukzessive freischalten und stärken lassen.