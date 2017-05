Nach Akiba's Trip hat das Team von Acquire erneut Tokyos Akihabara-Distrikt als Schauplatz auserkoren.

Die Echtzeit-Kämpfe werden ordentlich in Szene gesetzt, kranken aber an einer trägen Steuerung.

Schon bei den ersten Ausflügen durch die kargen Dungeons hatte ich ein Déjà-vu. Allerdings konnte ich zu Beginn nicht genau sagen, an was mich Akiba's Beat erinnerte. Doch nach ein paar Stunden, in denen ich mich nicht nur durch die unspektakulären, aber immerhin knallbunten sowie mit bunten Disco-Lichtern versehenen Dungeons mit ihren rechtwinkligen Plattformen gegen eine passable Auswahl fantasievoller Feinde gekämpft hatte, sondern auch die virtuelle Version von Tokyo’s Akihabara-Distrikt unsicher gemacht hatte, ist es mir schließlich bewusst geworden. Denn nicht nur der Schauplatz, sondern auch eines der Grundthemen, die Idol-Kultur in Japan, wurde vor gut einem Jahr von Tokyo Mirage Sessions #FE auf Wii U eingesetzt – und das Dank einer inhaltlichen Nähe zu Persona sowie Fire Emblem äußerst effektiv. Beim Kampfsystem wiederum distanziert sich Akiba's Beat von der geschmeidigen Action des Vorgängers und schmiegt sich stark an Namco Bandais Tales-Serie an.