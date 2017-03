Kingdom Hearts hat vor kaum einem System Halt gemacht und zuletzt auch mit Unchained Chi auf Smartphones unterhalten können. PS4-Besitzer, die mit der jüngst veröffentlichten Sammlung HD 2.8 Final Chapter Prologue in das erzählerisch komplexe Universum eingestiegen und auf den Geschmack gekommen sind, haben jetzt die Möglichkeit, sich mit dem HD 1.5 + 2.5 Remix das fehlende Wissen anzueignen und die letzten 15 Jahre spielerisch Revue passieren zu lassen. Wir haben uns die Sammlung für den Test angeschaut.

Die Kulisse kann das Alter der Originale nicht immer verheimlichen, doch das zeitlose Artdesign holt die Kohlen ein ums andere Mal aus dem Feuer.

Auch von der PSP-Variante Birth by Sleep ist der so genannte "Final Mix" in die Sammlung gepackt worden.

Irgendwie ist Kingdom Hearts in aller Munde. Beinahe wirkt es so, als ob die Serie ähnlich der einschlägigen Sportspiele jährlich neue Ableger bekommt. Doch wenn man genau schaut, war der spielbare Prolog der Anfang dieses Jahres veröffentlichen 2.8-Sammlung der erste neue Titel der Serie seit Dream Drop Distance auf dem 3DS im Jahr 2012, das ebenfalls in 2.8 enthalten war. Und die Sammlungen HD 1.5 Remix sowie HD 2.5 Remix, die man hier für die PlayStation 4 erneut in technisch leicht modifizierter Form gebündelt hat, wurden auf dem Vorgängersystem ebenfalls bereits 2013 bzw. 2014 veröffentlicht. Vielleicht ist der Grund für diese vermeintliche Präsenz auch nur die ständig schwelende Sehnsucht der Fans, dass die Serie mit dem schon lange in Entwicklung befindlichen, aber immer noch nicht hinsichtlich eines Termins festgezurrten Teil 3 endlich fortgesetzt und der Storybogen um Sora, Aqua & Co beendet wird. HD 2.8 Final Chapter Prologue auch einige Fragen beantworten. Allerdings nur mit Vorkenntnis der anderen Episoden. Insofern ist es vielleicht ungeschickt gewesen, HD 1.5 + 2.5 Remix erst jetzt zu veröffentlichen. Doch dessen ungeachtet ist diese Sammlung nicht nur für Fans von Disney- oder Square-Figuren, sondern auch von erzählerisch starken Action-Rollenspielen einen langen Blick wert. Vorausgesetzt, man hat die Versionen auf PS3 noch nicht gespielt. Teil 1 bekommt man den so genannten "Final Mix", der seinerzeit im PS3-Remix erstmals außerhalb Japans erschien und der im Vergleich zur ursprünglichen Version mit zahlreichen Ergänzungen, neuen Fähigkeiten usw. aufgewertet wurde. Als zweites Spiel ist Re:Chain of Memories enthalten. Dahinter verbirgt sich die direkte Fortsetzung, die 2004 unter dem Namen Chain of Memories auf dem GBA (!) erschien, bevor sie in überarbeiteter Version 2007 auf der PS2 erneut veröffentlicht wurde. Als dritten Titel hat sich Square für das 2009 auf dem DS erschienene 358/2 Days entschieden. Dessen Ereignisse finden weitgehend parallel zu Re:Chain of Memories statt, was für leichte Verwirrung sorgen kann - zumal hier eine andere Hauptfigur zum Einsatz kommt; Sora wird durch sein herzloses Ich Roxas ersetzt.