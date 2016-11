ich bin ein NBA-Star, holt mich hier raus

Warum eigentlich nicht? Eine knappe Hand voll Minispiele, die mit Basketball zu tun haben und in denen man in der Halle der Indiana Pacers auf Korbjagd geht? Und das in VR? Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Im Test schauen wir, ob die NBA 2KVR Experience mehr als kurzweilige Unterhaltung zu bieten hat.