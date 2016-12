Endlich frei!



Es ist schon ein erstaunlich cooles Gefühl, wenn man die kleinen Controller zum ersten Mal in den Händen hält und in der mitgelieferten Einstiegs-Demo im Roboter-Labor herumpfuscht. Zuerst ist es gar nicht so leicht, das richtige Exemplar für die rechte bzw. linke Hand zu finden, doch dann versteht man ihren Zweck auf Anhieb: Da sie locker und sehr natürlich in der Handfläche liegen, ist es tatsächlich, als würde ich in der virtuellen Welt meine eigene Hand vor den Augen umher bewegen. Als sich der verängstigte Roboter in einer Ecke versteckt, winke ich ihm einfach zu, um sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu mir zu locken. Danach wird das Greifen zur wichtigsten Funktion, die sich dank zwei Triggern und Fingertracking bemerkenswert intuitiv anfühlt: Drücke ich sie zusammen, greife ich zu und hebe z.B. eine Karte auf. Oder ich balle meine Hand zu einer Faust und boxe eine Dose vom Tisch.





Titel wie Fruit Ninja oder Space Pirate Trainer funktionieren hochgradig präzise, weil man an einem Ort stehen bleibt und vom Spiel in Richtung der Kameras ausgerichtet wird...

Vive möglich ist. Außerdem kann es zu Problemen kommen, wenn man sich komplett umdreht und die Hände hinter dem Körper aus den Sichtkegeln verschwinden (was sich übrigens mit zusätzlichen Kameras vermeiden lässt, doch dazu später mehr).Ein Vorteil gegenüber den Vive-Controllern sind neben der anschmiegsameren Ergonomie auch die übrigen Bedienelemente. Während sich das Touchpad und die flachen Knöpfe bei HTC ein wenig billig anfühlen, wirken X und Y auf den Touch-Controllern runder, robuster und bieten einen besseren Druckpunkt. Der Analogstick fühlt sich ebenfalls stabil an, lässt sich per Klick als zusätzlicher Knopf nutzen und erweist sich in ersten Spielen als nützliche Ergänzung. Ein verhältnismäßig kleiner Kritikpunkt betrifft die Größe der Bedienelemente.

...bei weitläufigeren Spielen wie Final Approach stößt man allerdings schnell wortwörtlich an die Grenzen des Machbaren: In den Randbereichen oder wenn man sich viel drehen muss, kommt es immer wieder zu Tracking-Fehlern.

The Unspoken von Insonmiac Games ( Sunset Overdrive ) stehen sich z.B. zwei Magier gegenüber, um Zauberprojektile und andere Dinge aufeinander zu schleudern. Die Standard-Magiekugeln werden dort seitlich wie eine Frisbee geworfen: Wie in der realen Welt besitzt die Wurftechnik daher ihre Tücken, funktionierte in ersten Runden gegen die KI aber schon gut (online gab es noch nicht genügend Mitspieler). Noch beeindruckender wirken die Bewegungen in den Demos zum grafisch aufwändigen Robo Recall von Epic oder zum vorerst Oculus-exklusiven Superhot VR . Vor allem das Ausweichen, die schnellen Fausthiebe sowie das Greifen und Werfen von herum liegenden Objekten fühlt sich derart natürlich an, dass man völlig im Spiel versinkt. Näheres dazu findet ihr in unserer Vorschau