Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Noch vor dem Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 2 am 27. April dürfen sich Star Lord, Rocket, Gamora, Drax und Groot in ein neues Abenteuer stürzen. Dabei konfrontieren Telltale und Marvel die Helden nicht nur mit dem Titanen Thanos, sondern entfesseln auch das Konfliktpotenzial innerhalb der bunt zusammengewürfelten Chaoten-Truppe. Wird die erste Episode „In Traurigkeit verwickelt“ ein Trauerspiel oder gelungener Auftakt?

Rocket sieht normal aus, aber gewöhnungsbedürftig ist das Figurendesign der anderen Helden: Da man nicht auf das Aussehen oder die Mitarbeit der Akteure wie Chris Pratt, Zöe Saldana oder Dave Bautista zurückgreifen darf oder will, hat man eigene Versionen der Guardians gestaltet.

Telltale Games bleibt auch bei der Verwendung der Marvel-Lizenz seinem Konzept treu: Genau wie zuletzt bei Batman: The Telltale Series nutzt das Studio auch bei Guardians of the Galaxy seine altbekannt Schablone, bei der das eigentliche Spiel mit seinen wenigen Interaktionen und Rätseln eindeutig der Geschichte mit ihren Dialogoptionen und Pseudo-Entscheidungen sowie der Inszenierung untergeordnet wird. Immerhin erlaubt das spezielle Equipment des Haupthelden Star Lord ein paar besondere Mechaniken abseits der üblichen Reaktionstests. Mit seinen Düsen-Stiefeln kann er etwa schweben und damit höhere Stellen erreichen, während sein Time Scanner einen kurzen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Trotzdem erinnert auch dieser Ableger mehr an einen interaktiven Film, der nicht von den wenigen Spielelementen, sondern hauptsächlich von der Geschichte getragen werden soll.Selbst Rocket fehlt es an Charme, weil der auf Krawall gebürstete Waschbär im Spiel nur mäßig animiert wurde und selbst das Fell wie eine starre Masse wirkt. Immerhin machen die englischen Sprecher einen guten Job und auch der Soundtrack hinterlässt mit seiner Mischung aus Original-Kompositionen und lizenzierten Songs einen positiven Eindruck. Von der Lokalisierung kann man das nicht behaupten: Abseits der fehlenden deutschen Sprachausgabe ist die Übersetzung der Texte unvollständig und so bekommt man häufig auch in der deutschen Version die englischen Dialogoptionen zu sehen. Doch nicht nur hinsichtlich der Lokalisierung hinterlässt die erste Episode einen unfertigen Eindruck: Zumindest auf der Xbox One läuft die neue Engine mit einigen Einbrüchen der Bildrate immer noch nicht rund und es gab im Rahmen des Tests sogar zwei Abstürze zu beklagen, in denen das Bild komplett eingefroren ist. Das alles spricht für eine überhastete Veröffentlichung, weil man den Auftakt offenbar um jeden Preis vor bzw. im Zeitfenster des Kinofilms veröffentlichen wollte.