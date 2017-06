WipEout Omega Collection

Schöner Test. Kann mich nur anschließen.Vor allem dem Gefühl das ein "neues" (waffenloses oder optional mit Waffen) WipeOut wohl die bessere Wahl gewesen wäre.Nun ja, dennoch habe ich wieder viel Spass damit. Leider kenne ich die Strecken bei HD und Fury dann doch noch zu gut so das ich die ersten Rennen wirklich einfach nur abklappern konnte. Aber immerhin weiß ich jetzt das mein Gedächtnis noch sehr gut funktioniertDie Mario-Kart ähnlichen Waffeneinsätze nerven aber immer noch. Das hat das Spiel nach wie vor nicht nötig. Jedenfalls nicht in dem Umfang. Oder wenn überhaupt nur in bestimmten Events oder optional.Mangels ernsthafter Alternativen werde ich aber noch etliche Stunden in dem Spiel verbringen.