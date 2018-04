WipEout Omega Collection - Test, Rennspiel - 4Players.de

Beeindruckende Technik



Die WipEout Omega Collection ist ein schönes Beispiel dafür, wie vorbildlich man einen Titel mit einem kostenlosen Update für zusätzliche Zielgruppen erweitert. Sämtliche Inhalte der Sammlung lassen sich neuerdings mit PlayStation VR nutzen. Dazu gehören die Einzelspieler-Modi von WipEout 2048, Pure und die Erweiterung Pulse. Auch Online-Rennen dürfen bestritten werden, und zwar zusammen mit klassischen TV-Spielern, was bei unseren Testrunden bestens funktionierte. Sogar tagsüber fanden sich immer ein paar Gegner – im VR-Bereich keine Selbstverständlichkeit. Im Kern handelt es sich also um die gleichen Inhalte. Wer mehr über den Spielablauf und andere Besonderheiten der Sammlung erfahren möchte, findet die Infos im Original-Test. Hier gehen wir primär auf die Umsetzung ein.





Die Größenverhältnisse wirken in VR deutlich imposanter.

Wie so oft bei VR können Bilder oder der Social-Screen auf dem TV nicht wirklich den Eindruck unterm Headset einfangen.

Es geht abwärts!

Selbst PSVR-Besitzer, die normalerweise Rennspiele verschmähen, sollten unbedingt mal einen Blick auf die aufgefrischte Version des Spiels werfen. Die Umsetzung ist nicht nur technisch beeindruckend. Hier rauscht man mit stets flüssigen 60 Bildern pro Sekunde über die Bahn, die für ein angenehmes Erlebnis per Interpolation auf 120 Bilder hochgerechnet werden. So wirkt das freie Umschauen und alles andere am Spiel sehr flüssig und natürlich. Auch bei der Qualität der Kulisse gibt es fast keine Abstriche. Lediglich übelkeitsverursachende Effekte wie Motion-Blur wurden herausgenommen. Besonders beeindruckend wirkt das Supersampling, welches das Bild für VR-Verhältnisse sehr scharf erscheinen lässt. Laut der Analyse von Digital Foundry wird das Bild auf der PS4 Pro mit 150% der nativen Headset-Auflösung gerendert und selbst auf der Standard-Konsole noch mit 140%.Hinzu kommt, dass sich das leuchtende SciFi-Design mit seinen klaren Strukturen ohnehin gut für die VR-Darstellung eignet. Trotz der wilden Action lässt sich die Situation meist schnell erfassen. Außerdem mussten die Entwickler in der Fantasiekulisse weniger auf Realismus achten als etwa in Drive Club. Das Präsenzgefühl ist trotzdem stark: Man fühlt sich mitten auf die Strecke versetzt. Schon das Umschauen vorm Start vermittelt ein Gefühl davon, wie groß die Tribünen und die Architektur der futuristischen Städte sind. Der Aufbau der Karrieren passt gut zum Einstieg: Die etwas ruhigeren Strecken von WipEout 2048 eignen sich gut zur Eingewöhnung. Später (oder auf Wunsch auch schon zu Beginn) wagt man sich dann auf die wild verwirbelten Kurse von Pure und Pulse. Vor allem Letztere sehen mit ihren kräftigen Farben auf den OLED-Screens des Headsets richtig schick aus.Gegen Mulmigkeit in der Magengegend helfen eine Hand voll Komfort-Optionen. Als eher empfindlicher Spieler musste ich alle davon aktivieren. Andere Kollegen hatten aber auch mit der „vollen Dröhnung“ ihren Spaß. Man kann sein Schiff nach wie vor auch aus zwei Außenperspektiven steuern, die meisten Spieler dürften aber im neu designten Cockpit platznehmen. Die Hand am Stick wurde leider nicht animiert, aber der Rest des Interieurs hilft auf geschickte Weise gegen die Übelkeit. Statt wie anderswo einfach eine Vignette (also einen sanft übergehenden schwarzen Rand) einzusetzen, haben sich die Entwickler für einen anderen Weg entschieden. Hier besitzt der Gleiter unterschiedlich hohe Karosserieteile, so dass sich das Sichtfeld auf die Strecke in drei Stufen vergrößern oder verkleinern lässt. Wagemutige genießen einfach die freie Sicht in alle Richtungen, während andere sich an den Rändern eine Art Sicherheitszone für den Magen aufbauen.Einen Knackpunkt hat die Sache allerdings: Sobald nach dem Rennen der Autopilot übernimmt und das Scoreboard zu sehen ist, bauen sich die Barrieren wieder ab, was bei mir oft zu einem leicht mulmigen Gefühl führte. Mein Tipp: Wechselt möglichst schnell weg wieder ins Menü bzw. in die Lobby, schaut dabei nach unten oder schließt kurz die Augen. Zudem sind manche Menüpunkte etwas verwirrend beschriftet.Hinter der „Sichtfeldeinstellung“ etwa verbirgt sich die Option, das Wackeln auf den Boost-Feldern zu verhindern. Außerdem lässt sich für mehr Komfort bzw. Intensität die Kamera auf das Cockpit, die Strecke oder den Piloten fixieren. Wahlweise macht man also als Pilot sämtliche Bewegungen inklusive der Boost-Überschläge mit. Oder man schwebt sanfter und mit weniger ruckartigen Bewegungen über der Oberfläche. Selbst das wurde übrigens logisch in die Spielwelt eingebettet: Wer diese Komfort-Aktionen aktiviert hat, sitzt auch in einer entsprechenden Fahrer-Kanzel, die innerhalb des Gleiters rotiert und sich immer zur Oberfläche ausrichtet. Man kann es sich so ähnlich vorstellen wie bei einem Huhn, das man wild umher bewegt, dessen Kopf aber trotzdem immer ruhig am gleichen Ort verweilt.