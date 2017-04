StarBlood Arena

DerBolzen schrieb am 20.04.2017 um 21:36 Uhr

Also das gerade in den ersten Tagen kaum bis keine Online Partien zustande kamen, lag am Matchmaking, das einfach nicht funktionierte. Nach einem Serverupdate brauchte ich im Schnitt so eine Minute, um Partien zu finden, es gibt aber weiterhin Leute die noch gar nicht Online spielen konnten.

An weiteren Updates wird gearbeitet, trotzdem ärgerlich. Auch, das wenn es funktioniert, man nach jedem Match im Hauptmenü landet und wieder suchen muss. So halten sich Spiel- und Wartezeit etwa die Waage, was für mich ein viel zu schlechtes Verhältnis ist.

Das Spiel selbst macht mir sehr viel Spaß, und wäre ohne diese Probleme (Hotas Support klappt wohl auch nicht komplett) immer wieder für eine Runde gut.

So würde ich es nicht empfehlen, und warte erstmal den ersten Patch ab. Wenn es dann immer noch nicht rund läuft, war es für mich ein Schuss in den Ofen.

Ich finde, bei einem Online MP Spiel hätte es ruhig eine ordentliche Abwertung geben können, wenn es solche Probleme gibt, aber die Infos zu den Matchmaking Problemen findet man nur bei Reddit. Von daher ok wenn man von mangelnder Userbase ausgeht.