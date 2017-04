Irgendwie ist Sonys jährliche Baseball-Serie The Show beharrlich unter meinem Radar geblieben, obwohl ich Baseball als einstmals aktiver Spieler wahrlich nicht abgeneigt bin. Da aber die neueste Ausgabe MLB The Show 17 passend zum Saisonstart im PlayStation Store auftauchte, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und mein Glück in der virtuellen Variante der amerikanischen Profiliga herausgefordert. Mehr dazu im Test.

So sehen Sieger aus... Auch wenn es als Fan der Indians schmerzt: Verspätete Gratulation nach Chicago!

Die Kulisse kann sich mit ihrer TV-reifen Präsentation sehen lassen, hat aber bei der Detailgenauigkeit der Mimik noch Luft nach oben und muss in diesem Bereich hinter der NBA-Serie von Visual Concepts zurückstehen.

Sinker? Ist doch was zum Angeln, oder? Screwball? Ein Cocktail, richtig? Nee, eine Filmkomödie! So schlimm ist es glücklicherweise auch hierzulande nicht mehr, wenn man einige Baseball-Begriffe in Gespräche einfließen lässt. In den letzten Jahren hat der amerikanische Volkssport Nummer 1 viel Boden gut gemacht - es gibt hierzulande mittlerweile sogar ein Ligensystem bis zur Bundesliga, die seit ihrer Gründung 1984 kontinuierlich mehr Fans an diesen Exotensport heranführen konnte. Dennoch reicht die Popularität dieser Sportart in Deutschland natürlich nicht an jene in den USA heran. Dort beginnt gerade die neue Saison, nachdem die letzte mit einer Sensation endete, als die Chicago Cubs das erste Mal seit 1908 den Titel gewinnen konnten. Leidtragende waren dabei leider die Cleveland Indians, mein seit Jahrzehnten favorisiertes Team, das aber dieses Jahr hoffentlich wieder eine entscheidende Rolle bei der Titelvergabe spielen wird und zum Testzeitpunkt einen blitzsauberen Start mit drei Siegen hinlegen konnte. Und selbstverständlich habe ich mir auch das entscheidende siebte Spiel der World Series im November letzten Jahres live angeschaut – bis zum verhängnisvollen und schmerzhaften Herzschlagfinale im zehnten Inning, das letztlich dafür sorgte, dass die Indians trotz einer 3-1-Gesamtführung bei der Best-of-Seven-Serie verloren. MLB The Show 17 mehr als glücklich werden. Da trotz meiner Baseballvernarrtheit die Veröffentlichungen in den letzten Jahren an mir vorbei gegangen sind, hat die Produktion von Sonys San Diego Studio sogar einen kleinen Vorteil gegenüber NBA, FIFA & Co: Es muss sich bei mir nicht mit den Vorgängern messen.Allerdings sollte man Grundkenntnisse hinsichtlich der Regularien mitbringen. Zwar kann man sich als Neueinsteiger in die Materie auch über Üben und Beobachten einige wichtige Regeln erarbeiten. Doch wer nicht weiß, in welchen Situationen ein Runner sein Base quasi verlassen darf, wie die sogenannte "Strike Zone" festgelegt wird und welcher Effekt mit welchem Wurf des Pitchers erzielt wird, hat hier keine Chance, an die Hand genommen zu werden. Es gibt nicht wie bei den Kollegen der NFL rudimentäre Regelkunde. Entweder man weiß, worum es geht. Oder eben nichtWer zumindest Grundkenntnisse hat, kommt sehr schnell ins Spiel. Für alle wesentlichen Mechaniken (das Feldspiel samt Würfen zu den Bases, das Pitchen sowie das Schlagen) gibt es jeweils drei verschiedene Konfigurationen, die man frei testen und sich schließlich zusammenstellen kann. Und selbstverständlich kann man in den Optionen auch jederzeit wechseln, falls man z.B. feststellen sollte, dass der an einschlägige Golf-Spiele erinnernde Dreiklick-Pitch für einen ungeeignet ist. Sehr schön: Egal für was man sich entscheidet, hat man stets die volle Kontrolle über die Aktionen der Spieler, muss aber eventuell mit kleinen Abstrichen in der Feinabstimmung z.B. beim Schlagen leben – was aber absolut verschmerzbar ist, da zusätzlich ein optional zuschaltbarer dynamischer Schwierigkeitsgrad beim Pitchen und Schlagen für optimale individuelle Anforderung sorgt. Und abseits der Basis-Funktionen gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Das Vorrücken der Athleten an den Bases, um evtl. einen oder mehrere Steals zu initiieren wurde ebenso gut gelöst wie zahlreiche andere Kleinigkeiten, so z.B. die Pickoff-Würfe des Pitchers, um ein Steal zu verhindern. Man hat das Gefühl, dass Sony San Diego an alle Eventualitäten gedacht hat, die im Baseball vorkommen können.