Call of Duty: WW2

Als Red Daniels zieht als Teil der 1st Infantry Division mit seinen Kameraden in den Krieg.

Die Flammenwerfer zählen zu den brutalsten Nahkampfwaffen.

Es dürfte wohl kaum ein anderes geschichtliches Ereignis geben, das so oft virtuell verwurstet wurde wie der Zweite Weltkrieg. Besonders im Shooter erfreute sich vor allem der Kampf gegen Nazi-Deutschland zusammen mit den Konflikten im Pazifik einer großen Beliebtheit. Durch eine regelrechte Schwemme an Titeln wich diese aber zunehmend einer Ermüdung. Ist die Zeit nach zahlreichen Ausflügen in die moderne und futuristische Kriegsführung wieder reif, um für die Befreiung Europas zu kämpfen? Activision ist dieser Meinung – und wir sind geneigt, sie ebenfalls zu teilen.Zu Beginn fällt es allerdings noch etwas schwer, mit dem Protagonisten Red Daniels als Teil der berüchtigten 1st Infantry Division warm zu werden, denn den D-Day und die Landung in der Normandie hat man gefühlt schon 1000 Mal erlebt – wenn auch selten so intensiv und packend inszeniert wie hier. Tatsächlich werden umgehend Erinnerungen an den knallharten Einstieg von Der Soldat James Ryan wach. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass Sledgehammer zwar die unmenschliche Brutalität exzellent einfängt, dem Studio aber das Gespür für die beklemmende Stimmung fehlt, mit dem sich das Werk von Steven Spielberg so ausgezeichnet hat. Während sich dort die Soldaten in den Landungsbooten übergeben mussten oder sich im wahrsten Sinne in die Hose gemacht haben, dominiert hier zu sehr der Hurra-Patriotismus, der die Serie von Anfang an begleitet hat. Zwar gibt es im weiteren Verlauf auch kritischere Töne, doch es geht eher um martialisches Entertainment als um historische oder gar emotionale Authentizität.Kann man sich mit diesem Hollywood-Ansatz und patriotischen Heldentum anfreunden, wartet eine mit knapp sieben Stunden zwar recht kurze, dafür aber intensive und erfreulich kurzweilige Kampagne. Dabei führt der Feldzug von der brutalen Ankunft am Omaha Beach weiter zur Befreiung Frankreichs sowie zum Vorstoß ins Deutsche Reich in Aachen. Die Ardennenoffensive sowie die Einnahme der letzten Rheinbrücke bei Remagen zählen ebenfalls zu den Schauplätzen. Dabei gelingt Sledgehammer Games eine starke Mischung aus intensiven Feuergefechten, spannenden Schleicheinlagen und eingestreuten Vehikel-Sequenzen, bei denen man kurz das Steuer von Jeeps, Panzern und Flugzeugen übernehmen darf. Nein, Call of Duty mutiert nicht zu einem Battlefield, aber das Pacing und die Abwechslung profitieren enorm von diesen Momenten. Schade dagegen, dass nur eine sehr oberflächliche Stealth-Mechanik geboten wird: Zwar bieten Wachen einen Aufmerksamkeits-Indikator, doch lassen sich die ausgeschalteten Gegner leider nicht greifen und verstecken. Dies ist lediglich bei den so genannten „Helden-Taten“ erlaubt, bei denen man sich nicht nur in geskriptete Handgemenge einmischen, sondern auch verwundete Kameraden schnappen und unter Zeitdruck in Sicherheit ziehen kann – sehr schön! Allerdings verpasst man im Eifer des Gefechts häufig die Chance, sich der Möglichkeit überhaupt bewusst zu werden. Unabhängig von Heldentaten sollte man seine Augen und Ohren neben dem Sammelkram in Form von Erinnerungsstücken, aber auch nach optionalen Aufgaben offenhalten. Folgt man z.B. dem Nazi, der eine hilflose Frau in einen Kellerraum zerrt oder geht man einfach weiter?