Nach den Flug- und Online-Gehversuchen mit Xenoblade Chronicles X auf der Wii U haben sich Monolith und Nintendo mit Xenoblade Chronicles 2 wieder auf die geerdeten Einzelspielertugenden von Xenoblade Chronicles auf der Wii besonnen. Was Switch-Rollenspieler darüber hinaus erwartet, verrät der Test.

Als sich Bergungstaucher Rex einer Expedition anschließt, um ein altes Schiffswrack zu heben, ahnt er nicht, was sie da tatsächlich aus der Tiefe ziehen...

Die Völker von Alrest leben auf riesigen uralten Titanen, die von Wäldern, Wüsten oder Eis bedeckt sind und durch ein endlos scheinendes Wolkenmeer ziehen. Im Gegensatz zu Xenoblade Chronicles sind diese Riesen aber weit aktiver und zahlreicher. Während die größten ihrer Art ganze Reiche auf ihren Häuptern, Schultern oder Rücken tragen, werden kleinere Exemplare als Transportmittel oder Kriegsgeräte genutzt. Auch Bergungstaucher Rex setzt auf die Unterstützung eines solch lebendigen Schiffs, um unter den Wolken nach versunkenen Schätzen zu suchen.Eines Tages wird ihm sogar angeboten, sich an einer groß angelegten Bergungsmission zu beteiligen, die mit einer Prämie lockt, zu der er kaum nein sagen kann. Rex willigt ein und staunt nicht schlecht, als sie am Zielpunkt angelangt ein ganzes Schiff aus der Tiefe der Wolken heraufziehen. Die Erkundung des Wracks verläuft jedoch anders als erwartet und Rex gerät plötzlich zwischen die Fronten eines Konflikts, der nicht nur sein Leben völlig aus den Fugen geraten lässt...Doch an einem hält er fest: Dem Versprechen an seine mysteriöse Retterin, zusammen einen Weg ins Sagen umwobene Elysium zu finden. Und so beginnt eine Reise wahrlich epischen Ausmaßes, durch eine vom Untergang bedrohte Welt, deren bizarre Formen und Bewohner immer wieder für atemberaubende Anblicke und Stimmungen sorgen.Die Erkundung dieser riesigen Terra Incognita ist auch dieses Mal wieder ein echtes Highlight. Neben prächtigen Aussichten bringt einen aber auch die Hoffnung auf seltene Rohstoffe, verborgene Schätze, lukrative Aufträge oder einzigartige Gegner immer wieder vom eigentlichen Weg ab. Doch Vorsicht, viele der frei umher streunenden Kreaturen sind todgefährlich und können einen, wenn man nicht aufpasst, mit nur einer Attacke zur Strecke bringen, weshalb man sein Umfeld nie aus den Augen lassen sollte.