Irgendwie werd ich aber auch das Gefühl nicht los, dass die Präsenz dieses Genres stärker denn je ist. Ich muss sagen, mir ist das irgendwie in Summe etwas viel geworden inzwischen. Vielleicht auch nur Einbildung.

das game hat übrigens techthrows bekommen und violent ken hat einen commanddash. irgendwie geht mir da der retrofaktor zu sehr flöten. war ja eine bliebte taktik nach einem gegnerischen jumpin throw zu mashen weil das jumpintiming so strikt war. generell mochte kaum jemand schon hd remix. online isses ja komplett leer. wer will da schon 40? für einen port zahlen? bei diesem way of the hado mode kommen auch schlechte erinnerungen an die wiimote hoch.welche auswahl hat man schon? sf5, injustice und bald tekken7. wenn man sich auf 3d fighter beschränkt gibt es sogar gar keine auswahl.