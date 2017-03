Das etwas andere Basketball!

Vorsicht, fragile Fracht: Nachdem man seine Partner in Badewannenform gebracht hat, muss man das aufgefangene Wasser mit vorsichtig dosiertem Analogstick in Trippelschritten zum entsprechenden Umriss transportieren.

„Nach rechts, verdammt! Nein – nach rechts drehen, nicht gehen! Und es bringt uns kein Bisschen weiter, wenn du mich aus Trotz in Stücke schneidest. Oder vielleicht doch? Warte mal, jetzt passe ich in den kleinen Schlitz zum Bewegen der Brücke, genial! Haaaalt, nicht weiterschneiden, jetzt bin ich schon wieder zu klein!“ Wenn es ein Spiel gibt, in dem es in jeder Sekunde auf die Kommunikation ankommt, dann ist es Snipperclips. Das Konzept gehört zu einem der Geistesblitze, die einem offenbar nur auf einem Game Jam kommen: Die Idee kam den Brüdern Adam und Tom Vian während einer eintägigen Entwickler-Party. Nach der Präsentation des Prototyps auf der GDC Europe schnappte Nintendo sich das Projekt für seine auf den Multiplayer ausgelegte Konsole Switch, für die es tatsächlich wie gemacht ist!Obwohl man die ganze Zeit über schnibbelt, bekommt man niemals eine Schere zu Gesicht: Stattdessen steuert jeder Spieler eine einfache geometrische Figur mit einer runden und einer eckigen Hälfte. Um zu schneiden, stellen sich beide einfach voreinander. Dann drückt ein Spieler einen Feuerknopf und trennt so die sich überschneidende Fläche des Partners ab. Schön, dass es fast keinerlei Tipps oder Anweisungen gibt und man daher selbst grübeln, seine Kreativität spielen lassen und wild drauf los probieren muss. Trotz einer riesigen Vielfalt sind die Rätsel bemerkenswert gut für zwei Spieler ausbalanciert. Rayman Legends ) Löcher in einen Block, so dass Tunnel entstehen, die idealerweise an Gegnern vorbei zu versteckten Edelsteinen führen. Vorher muss er aber erstmal in die passende Werkzeug-Form gebracht werden und wird dazu vom Partner entsprechend zurechtgestutzt. Zum Schluss bilden beide Spieler eine Räuberleiter, um den an der Level-Decke befestigten Joystick zu erreichen. Bleibt die Prinzessin hängen, muss der „dünne“ Spieler noch mal die Tunnel nachbessern. Währenddessen ziehen die putzig designten Figürchen pausenlos Grimassen, was das chaotische Tohuwabohu noch eine ganze Ecke lustiger gestaltet. Nicht nur in Nintendos Twitch-Präsentation hagelte es im Sekundentakt alberne Anspielungen und Schuldzuweisungen...