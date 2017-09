Seit Jahren stellt Visual Concepts mit NBA 2K die Speerspitze des virtuellen Basketballs – auch dadurch begünstigt, dass die Konkurrenz in vielerlei Hinsicht quasi den Anschluss verpasst hat. Allerdings hat sich in den letzten Jahren neben einer über nahezu alle Zweifel erhabenen sowie punktuell optimierten Mechanik auch ein störender Hang zu Mikrotransaktionen eingeschlichen. Ob sich dies auch mit NBA 2K18 fortsetzt, klären wir im Test.

Visuell kann man NBA 2K abseits von etwas zugenommenen Clipping-Problemen nicht viel vorwerfen: Die Präsentation ist nach wie vor auf hohem Niveau.

Im um Story angereicherten Franchise-Modus "MyGM" muss man einige Entscheidungen treffen.

Über die bewährten Mechaniken braucht man eigentlich keine Worte mehr verlieren. Sobald es in NBA 2K18 auf den Court und in den Kampf um Punkte geht, zeigt sich die ganze Qualität. Egal ob Dribbling, Aufposten, Dunks oder Distanzwürfe: Alles fühlt sich gut bis sehr gut an – so wie in den letzten Jahren, weswegen ich für die genaue Analyse auf die Tests zu NBA 2K16 oder einem der Vorgänger verweise, da sich hier im Wesentlichen nichts geändert hat . Bei der Defensive würde ich mir zwar wie auch in den letzten Ausgaben wünschen, dass man ein paar filigranere Optionen zur Verfügung hatte, um ein Dribbling oder Aufposten zu verhindern – zumal die Konkurrenz von EA in diesem Jahr genau hier zugelegt hat. Doch mit den bewährten Block- und Steal-Funktionen hat man den üblichen Standard zur Verfügung – wie in den letzten Jahren. Es bleibt allerdings auch dabei, dass sich die Bewegung auch mit kleinen und wendigen Spielern immer noch ein wenig träger anfühlt, als es müsste. Da aber NBA Live in diesem Bereich auch keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat und darüber hinaus auch beim Passspiel nicht so ganz so spontan reagiert wie auf den 2K-Courts, bleibt Visual Concepts hier weiter scheinbar uneinholbar vorn – wie in den letzten Jahren.Über die famose Präsentation der NBA-Duelle ins Schwärmen zu geraten, ist eigentlich ebenfalls ein alter Hut. Vor allem mit dem Wechsel auf die aktuelle Konsolengeneration hat das dynamisch reagierende Zuschauerumfeld seinerzeit einen ordentlichen Sprung gemacht, der auch mit der aktuellen Ausgabe mit zum Besten im Sportspielbereich zählt, während die abwechslungsreichen Kommentare und Analysen nur selten langweilig werden. Dazu gibt es gelungene Einspieler, Halbzeit-Cheerleader, vor dem Spiel die US-Nationalhymne (bei der allerdings kein Spieler kniet) und erneut eine Analyse-Show, bei der der daran teilnehmende Shaquille O’Neill allerdings immer so aussieht, als ob er jeden Moment einnicken würde. Dessen ungeachtet spielt NBA 2K18 auch in diesem Bereich seine Stärken aus, die in den letzten Jahren Teil eines motivierenden Gesamtpaketes waren.Doch nicht nur mechanisch, auch inhaltlich hat Visual Concepts zuletzt aus dem Vollen geschöpft. Es wartete in den Vorjahresausgaben ein gelungener Modi-Mix, der mit MyGM bzw. dem leicht anderes ausgerichteten MyLeague die Fans von Franchise-Spielereien zufrieden stellte, während mit MyTeam das 2K-Gegenstück zu EAs Ultimate Team wartete. Und obendrauf gab und gibt es mit MyCareer noch einen ausufernden Spielmodus, in dem man ein aufstrebendes Talent im ordentlichen Editor erstellen, sich um ihn kümmern und zu einem NBA-Star machen musste. Für dieses Jahr hat sich Visual Concept all dieser Modi angenommen und sie gehörig umgekrempelt. Nein, hat man nicht. Das meiste bleibt, wie es war – zumindest mechanisch. Dass man bei der Karriere tatsächlich auch für NBA 2K18 einen erzählerischen Weg gefunden hat, wie man erneut einen Rookie in der amerikanischen Basketball-Liga etablieren kann, ist allerdings angesichts der letzten Ausgaben beachtlich, die scheinbar alles abgegriffen haben. Dieses Jahr verkörpert man ähnlich wie in NBA Live einen eher über die Straßencourts zu Ruhm gekommenen Basketballer, der bei einem Wettbewerb von einem Scout angesprochen und zu einem Probetraining eingeladen wird und so schließlich irgendwann mit seinen Idolen auf dem Platz steht. Während das Grundkonzept durchaus in Ordnung geht, ist die Umsetzung allerdings von vielen Widersprüchen geprägt.