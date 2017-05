Utawarerumono: Mask of Deception

In Japan feierte Utawarerumono bereits 2002 seine Premiere, wo die Mischung aus Visual Novel und Taktik-Rollenspiel später auch mit Manga- und Anime-Adaptionen bedacht wurde. Letztere schafften es als Utawarerumono: Heldenlied sogar bis nach Deutschland. Mit Mask of Deception haben Atlus und Deep Silver nun auch spielerisch nachgelegt. Mit welchem Ergebnis, klärt der Test.

Die reisende Apothekerin Kuon nimmt den verwirrten Protagonisten unter ihre Fittiche.

Die Mischung aus Taktik-Rollenspiel und Visual Novel fällt sehr erzähllastig aus - der erste Kampf lässt entsprechend lange auf sich warten.

Da wacht man ohne Gedächtnis und nur mit einem grünen OP-Umhang bekleidet in einem verschneiten Wald auf, doch bevor man sich überhaupt orientieren kann, wird man auch schon von einem fremdartigen Rieseninsekt entdeckt und verfolgt.Kuon, so der Name der Retterin, beschließt den frierenden Amnesiepatienten Haku zu nennen und mit ins nächste Dorf zu nehmen, wo er wieder zu Kräften kommen soll. Die Kräfteverhältnisse scheinen allerdings ebenso skurril wie alles andere in dieser fremdartigen Welt, deren Bewohner trotz menschlicher Gestalt nicht nur hundeartige Schwänze und Ohren, sondern auch unglaubliche Stärke besitzen. Selbst Kinder stemmen hier Lasten, die Haku nur mit Mühe zu bewegen vermag. Mit Ideenreichtum und handwerklichem Geschick schafft er es aber dennoch sich nützlich zu machen.In der Hauptstadt des Landes angekommen, finden er und Kuon sogar eine Anstellung am kaiserlichen Hof, von dem sich Haku endlich ein paar Informationen über seine Herkunft verspricht. Im Lauf der Recherchen gesellen sich immer mehr Helfer zu den beiden hinzu, während um sie herum Konflikte schwelen, Intrigen gesponnen und sogar Kriege angezettelt werden, die Haku immer tiefer hinter die Kulissen dieser mittelalterlich fernöstlich anmutenden, aber ein dunkles Geheimnis verbergenden Welt blicken lassen.Doch obwohl Hakus Geschichte durchaus spannend und dramatisch ist, liegt das Augenmerk der Erzählung die meiste Zeit auf irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Zwar werden die Figuren dadurch noch greifbarer, aber wie oft und ausführlich hier über Essen, Trinken, Kochen und Einkaufen schwadroniert wird, ist schon erstaunlich.Entblößte Genitalien und Gewaltexzesse gibt’s aber nur in Textform, auch wenn sich hier und da der Bildschirm blutrot färbt, während irgendwelche Gräueltaten geschildert werden. Verwunderlich nur, dass die USK dennoch eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erteilt hat (PEGI: ab 16). Vielleicht weil die fehlenden deutschen Untertitel das Verständnis erschweren. Auch die komplett vertonten Dialoge dürften lediglich für Japanischkundige und Anime-Fans von Belang sein. Doch selbst die englischen Texte stellen gehobene Anforderungen. Neben vielen unübersetzten Fachausdrücken gilt es manchmal sogar Altenglisch lispelnde Trunkenbolde in Buchstabenform zu verstehen.