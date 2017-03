DICE verlegt den Ersten Weltkrieg zu unserem westlichen Nachbarn: In historischen Schlachten wie Verdun dürfen endlich auch die Franzosen in Battlefield 1 mitmischen. Im Test untersuchen wir, was die Erweiterung They Shall Not Pass sonst noch zu bieten hat.

Diesmal spielt sich mehr im Schützengraben ab.

Ein Metallungetüm nach dem anderen rollt ins Verderben.

Ein Blick auf die zur Hälfte verkohlte Karte Verdun.

Premium-Pass-Besitzer tummeln sich bereits seit dem 14. März auf dem Schlachtfeld. Zwei Wochen später wird das Add-on auch einzeln erhältlich sein. Leider bekommen Premium-Mitglieder auch dann noch einen kleinen Vorteil, indem sie in Server-Warteschlangen bevorzugt werden. Neu dabei sind die französische Armee, vier neue Karten (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons und Bruch), zwei weitere Operationen, der Spielmodus "Frontlinien" (Mischung aus Eroberung und Rush), die Eliteklasse Grabenkämpfer sowie weitere Fahrzeuge. Die Schauplätze werden im entsprechenden Modus zu zwei neuen zusammenhängenden „Operationen“ verbunden. Dank dieser langwierigen Angriffe fühlt man sich wieder deutlich eher in einen echten Krieg versetzt als in den schnellen, austauschbaren Matches in manch anderem Shooter.Weniger gut gefallen hat mir das Design der Karten. Es passt zwar zum Thema des Ersten Weltkriegs, dass man sich einigelt und langwierige Grabenkämpfe liefert. Trotzdem hat es mir bei weitem nicht so viel Spaß bereitet, mich inmitten von Katakomben zu verschanzen und das pausenlose Granatenfeuerwerk so zu umtänzeln, dass man auch ja von keiner Explosion erwischt wird. An den zahlreichen neuralgischen Punkten in Kellern und Schützengräben ist der „Granaten-Spam“ noch deutlich schlimmer geworden. Zudem kommen Einzelgänger auch in abgeschnittenen Lagen noch regelmäßig an Granaten, und zwar durch das neue, an Star Wars: Battlefront angelehnte „Cooldown“-System ( hier geht es zur News ). Für mich ist das gerade in diesem Setting eine unverständliche Entscheidung, die Entwickler sehen das anders: Laut DICE dämmt die Änderung den Explosions-Overkill ein und soll bald auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden ( Näheres dazu hier ). Natürlich verschanzt man sich auch in der aktuellen Erweiterung nicht so exzessiv und realgetreu wie etwa im historisch akkurateren Shooter Verdun . Battlefield 1 konzentriert sich auch in dieser Erweiterung auf die Action.Der Fokus liegt hierbei auf den wendigen Saint-Chamond-Panzern, mit denen man auch schon mal über eine schmale Eisenbahnbrücke düst, um die Gegner zu überraschen. In Bruch verbringt man einen Großteil der Zeit in Schützengräben, neben denen bereits der Mohn die rostigen Wracks vergangener Panzerschlachten überwuchert. Ähnlich viele Furchen gibt es natürlich in Verdun, wo weite Teile der Wälder in Flammen stehen. Dort gilt es, zu zu den Befestigungsanlagen vorzurücken, während die Artillerie ununterbrochen feuert. Arbeitet man gut zusammen, kommt eine intensive Schlachtatmosphäre auf, obwohl es auch hier mitunter zäh wird. Deutlich mehr Spaß kam am Rande eines Zuges auf, auf den unaufhörlich weitere Panzer zugerollt kamen, die uns aber mit der Hilfe von Mörsern und Minen in die Falle gingen.