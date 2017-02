Krokatha hat geschrieben: Eddy: Rich, neu, ja halbwegs... aber die Überschrift ist schon ein bisschen hanebüchen ;)

Gebe zu, dass das an meiner Einstellung liegen kann. Ich lese 4P unter anderem gerne wegen solcher Überschriften.Nicht nur, weil mir der Stil gefällt*, sondern auch weil alles in einem Satz gesagt wird:"Samurai Sword VR ist ein echt mieses Spiel. Abzüge in der B-Note für VR verkacken."*Ich mag so ätzende Sätze. Was ich aber besonders mag ist, wenn es sorgsam portioniert wird. Wenn jede Überschrift so aussähe, dann hätte ich da auch keinen Spaß mehr dran.