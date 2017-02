Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

Obwohl die Geschichte um den vorlauten Nachwuchs-Ninja Naruto mit Ultimate Ninja Storm 4 letztes Jahr auch spielerisch beendet wurde, geht es nun weiter. Eingebunden in den Film, der hierzulande Ende 2016 veröffentlicht wurde, dreht sich im Add-On Road to Boruto alles um die nächste Ninja-Generation. Wir prüfen im Test, ob die Erweiterung die emotionale Wucht des Hauptspiels ebenfalls einfangen kann.

In Road to Boruto wird der Grundstein für eine Fortsetzung der Prügel-Abenteuer gelegt.

Das Prunkstück des Abenteuers ist wieder einmal die Kampfmechanik mit ihren aufwändig inszenierten sowie vor Effekten strotzenden Auseinandersetzungen.

Naruto und Sasuke spielen nur Nebenrollen.

Die Shinobi-Kriege sind vorbei. Naruto Uzumaki ist mittlerweile zum siebten Hokage des Hidden Leaf Village aufgestiegen - quasi eine Mischung aus Bürgermeister, Ninja-Papst und Schutzpatron. Doch die damit einhergehende Verantwortung ist extrem zeitaufwändig und geht in erster Linie zu Lasten der Beziehung zu seinem Sohn Boruto. Der ist ebenfalls ein heranwachsender Ninja-Schüler und hat nicht nur mit seiner Ausbildung Probleme, sondern auch mit den scheinbar übermächtigen Fußspuren und dem riesigen Schatten, den die Vergangenheit seines Vaters auf ihn wirft. Um sich seine Wertschätzung zu sichern, greift er in einer Prüfung sogar auf unlautere Mittel zurück. Doch am Ende wissen sowohl Boruto als auch Naruto sich gegenseitig zu schätzen.