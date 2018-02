Railway Empire - Test, Simulation - 4Players.de

Logistik-Strategie scheint ihre Hochphase weit hinter sich zu haben. Mit Train Fever bzw. Transport Fever gab es zwar ein relativ erfolgreiches und unterhaltsames Aufflackern. Doch trotz moderner Kulisse fehlte das gewisse Etwas, das Titel von Transport Tycoon bis Railroad Tycoon 3 über Jahre hinweg auszeichnete und die Spieler an den Bildschirm fesselte. Ob das von Gaming Minds (Patrizier 4, Grand Ages: Medieval) entwickelte Railway Empire die alte Faszination entfachen kann, klären wir im Test.

Die Kulisse von Railway Empire ist stimmungsvoll, ohne herausragend zu sein und lässt sich auch als "Passagier" erleben.

Die KI hat nicht nur leichte Vorteile, da sie sich nicht an Gleisbelegungsgrenzen halten muss, sondern baut mitunter auch sehr wild.

Die Warenströme sind ebenso überschaubar wie die Eingriffsmöglichkeiten. Dennoch schafft es die Logistik-Strategie, einen immer wieder vor den Bildschirm zu locken.

Hier muss noch eine Stadt ans Schienennetz angeschlossen werden. Dort wartet noch ein Betrieb darauf, seine Rohstoffe mit einem meiner Züge transportieren zu können. Und die Konkurrenz schläft auch nicht: Sabotage-Aktionen oder die feindlichen Übernahme-Versuche durch Aktienkauf halten einen auf Trab. Geld ist ohnehin phasenweise ein knappes Gut – es sei denn, man nutzt eine der Bank-Anleihen, die durchaus großzügig verteilt werden. Railway Empire bemüht sich zwar, sowohl Tycoon- als auch Railroad-Bezüge im Namen zu vermeiden. Doch es ist offensichtlich, dass man sich an der Kultserie orientiert, die von Sid Meier gestartet wurde und zuletzt von PopTop im Jahr 2003 mit Railroad Tycoon 3 zu einem vorläufigen Höhepunkt geführt wurde. Nicht zu vergessen Sid Meier’s Railroads, bei dem der Meister 2006 einen erneuten Versuch in Sachen Logistik-Strategie unternahm. Zumindest steht man diesen Ahnen weitaus näher als Artdinks A-Train-Serie, die sich nicht nur bei der Benutzerführung deutlich komplexer, mitunter sogar sehr sperrig bzw. abweisend zeigt.Das kann man von Railway Empire wahrlich nicht behaupten: Bahnhöfe sind schnell errichtet. Gleise lassen sich ebenfalls leicht verlegen. Und bezahlen muss man für die gelegten Trassen erst, wenn man zufrieden ist - so wird der fehlende „Rückgängig“-Knopf weitgehend kompensiert. Da zudem ständig die entstehenden Kosten ad hoc aktualisiert werden, kann man versuchen, den besten Weg zu finden, um Steigungen oder Tunnel bzw. Brücken so klein wie möglich zu halten, da sie den Preis explodieren lassen. Weichen und Abzweigungen lassen sich ebenfalls schnell und komfortabel erledigen. Und wenn man feststellt, dass man in einem Stadtbahnhof nicht genügend Gleise zur Verfügung hat, kann man auch problemlos anbauen. Nur das Einrichten der Signale, um Züge entsprechend leiten zu können, ist auf Dauer ein nicht optimal gelöstes, aber notwendiges Übel, an das man sich zumindest am PC gewöhnen kann. Auf Konsole sieht das etwas anders aus: Hier bleibt es auch langfristig einen Tick zu fitzelig.Überhaupt zeigt sich die Konsolenversion hinsichtlich Technik und Benutzerführung hier als nicht gleichwertig – obwohl die entsprechenden Hauptpunkte komfortabel über ein Radialmenü zu erreichen sind. Nicht betroffen davon ist das Verlegen der Schienen. Das funktioniert mit Pad ebenso einfach wie mit der Maus am Rechner. Auch das Einrichten von Strecken, Zügen usw. ist mit dem Controller nur unwesentlich problematischer zu handhaben. Doch bei den auch langfristig eher fummeligen Signaleinstellungen ist man mit dem Pad definitiv im Nachteil. Zudem sind uns bei der zum Test zur Verfügung stehenden Xbox-One-Version deutliche Leistungsunterschiede auf One S und One X aufgefallen. So profitiert die One X nicht nur von einer höheren Auflösung bei der Darstellung der stimmungsvollen, aber unter dem Strich nicht übermäßig beeindruckenden Kulisse, sondern einer allgemein besseren Performance, die in etwa der auf dem PC entspricht. Auf der One S hingegen gibt es bei Drehungen der Kamera egal in welcher Zoomstufe kontinuierlich Bildratenprobleme, die sich bei einem Strategiespiel zwar nicht auf das grundsätzliche Spielgefühl auswirken, aber dennoch massiv stören – vor allem auch, wenn man nicht einmal die an sich stimmungsvollen Mitfahrmöglichkeit ausnutzen kann. Doch egal ob S oder X: Auf eine Minikarte, die am Rechner groben Aufschluss darüber gibt, wie sich die Konkurrenten schlagen und welche Bereiche der weiträumigen Landstriche man noch nicht an sein Netz angebunden hat, muss auf Konsolen verzichtet werden.Inhaltlich hingegen bieten die One-Fassungen das gleiche Paket wie die Versionen für den PC. Man kann sich in einer auf fünf Kapitel verteilten Kampagne zuerst alleine im Rahmen des Tutorials und schließlich gegen drei mitunter schon auf der niedrigsten von drei Stufen sehr aggressiv expandierende KI-Gegner um die Erschließung der USA in der Zeit von 1830 bis 1930 kümmern. Alternativ dazu kann man sich an einem guten Dutzend Szenarien versuchen oder im freien Modus die Basisbedingungen wie zur Verfügung stehendes Geld, Standort, Start-Ära, Anzahl der Konkurrenten usw. festlegen. Allerdings sind dies unter dem Strich nur Variationen des Spielerlebnisses, das man innerhalb der Kampagne kennenlernt. Wer Eisenbahnbau ohne Stress möchte, sollte sich dem Modellbaumodus zuwenden. Hier sucht man sich eine Ära sowie ein Gebiet und kann vollkommen ohne Zeitdruck, Gegner oder Geldprobleme vor sich hinbauen und seine Modellbahnträume Wirklichkeit werden lassen.