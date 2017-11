Puh, mehr als eine Hand voll Partien ist nicht drin! „Sich eine Kugel zuwerfen kann so anstrengend nicht sein!“ Das hätte ich jedem erzählt, der mich vor dem Spielen von Sparc danach gefragt hätte. Ein bisschen hatte ich sogar in mich hinein gelächelt, als CCP den Titel als „vSport“, also virtuellen Sport angekündigt hatte. Nach dem Test weiß ich allerdings, dass sie den Nagel damit voll auf den Kopf treffen!

Den Gegner treffen und Bällen ausweichen: Leichter gesagt als getan!

Sparc ist nicht kompliziert. Im Gegenteil sogar. Zwei Spieler werfen sich einen Ball zu und wenn einer getroffen wird, erhält der Kontrahent einen Punkt. Mehr muss man nicht wissen.Außer natürlich, dass der Ball von den Wänden abprallt und deshalb aus mitunter gefährlichen Winkeln ankommt. Und vielleicht, dass man die gegnerische Kugel mit einem Schild abwehren kann, so lange man den eigenen Ball in der Hand hält. Man muss also abwägen, ob man den eigenen Ball schießt oder sich lieber verteidigt.Nicht zuletzt sollte man den Bereich hinter sich und auch hinter dem Kontrahenten im Auge behalten: Fliegt die Kugel dort durch, gewinnen alle folgenden Bälle bis zum nächsten Treffer nämlich an Geschwindigkeit und Größe, machen einen Punkt also wahrscheinlicher. Umso wichtiger die zuvor erwähnte Frage, ob man mit dem Schild abwehrt oder ankommenden Bällenausweicht, damit aber einen solchen Strike ermöglicht.Ganz wichtig ist der Zeitpunkt der Schüsse schließlich deshalb, weil in irgendeiner Form durchgelassene oder reflektierte Kugeln automatisch zum Gegner zurückfliegen. Und unabhängig jeder anderen Finesse fällt es ganz allgemein schwer, zwei gleichzeitig eintreffende Bälle abzuwehren bzw. aufzufangen – genau solche Situationen sollte man also versuchen zu generieren.So ist Sparc also eine Mischung aus Taktik, Geschick und körperlichem Einsatz, weil sowohl das flinke Ausweichen als auch das möglichst schnelle Schießen ordentlich Kraft kostet. Tatsächlich wünschte ich deshalb auch, das in Atlanta verortete Studio von Eve-Online-Entwickler CCP hätte Push-to-Talk als Standard festgelegt, anstatt das freie Sprechen zur Voreinstellung zu machen. So hört man viele Spieler nämlich mächtig schnaufen, was zwar den sportlichen Charakter unterstreicht, aufgrund der gefühlten Nähe des Kopfhörer-Klangs aber auch unangenehm ist. Doch das nur am Rande.