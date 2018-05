MachiaVillain - Test, Strategie - 4Players.de

So abgrundtief böse wie seinerzeit im Bullfrog-Klassiker Dungeon Keeper oder dem ähnlich gelagerten Evil Genius durfte man in einem Aufbauspiel schon lange nicht mehr sein – auch wenn War for the Overworld oder Dungeons versuchten, in diese Lücke zu stoßen. Doch vielleicht gelingt dem Kickstarter-Projekt MachiaVillain dieses Kunststück? Potenzial ist auf jeden Fall da, wie wir im Test feststellen konnten.

Bis man ein in jeder Hinsicht funktionierendes Monster-Anwesen aufgebaut hat, muss man erst einmal die steile Lernkurve bewältigen.

Der Hausauf- und Ausbau hat nur ein Ziel: Besucher anzulocken, damit sie zu Monsterfutter verarbeitet werden können.

Die Aufgabe ist eigentlich einfach: Um in Villain City Anerkennung zu finden und zu einem anerkannten fiesen Bösewicht aufzusteigen, muss man sich und seine finstere Gesinnung beweisen. Zu diesem Zweck steht einem ein recht großes zufällig generiertes Stück Land zur Verfügung, auf dem man mit anfänglich drei Monster-Dienern und einer Basis-Ausstattung an Ressourcen abgesetzt wird. Ab jetzt ist man auf sich allein gestellt – in mehrfacher Hinsicht. Denn ab hier ist man nicht nur dafür verantwortlich, sämtliche Rohstoffe abzubauen, die man für den Auf- und Ausbau eines stattlichen Landhauses verwendet. Zusätzlich macht es einem das oberflächliche Tutorial recht schwer, in einen Spielfluss zu kommen. Wichtige Punkte werden nur angerissen, so dass man eher früher als später feststellt, dass man sich zwar nicht in eine Sackgasse, aber dennoch in eine Situation manövriert hat, bei der ein Neustart zeitsparender ist als einen Weg heraus zu finden. Und das immer wieder, da man ständig vorgegebene Aufgaben erfüllen muss, anstatt das machen zu dürfen, was man möchte. Einen komplett freien Aufbau sucht man derzeit noch vergebens.Doch wieso muss man überhaupt eine Villa bauen? Natürlich, um arglose Besucher anzulocken! Allerdings begnügt man sich nicht damit, dass diese wie bei Planet Coaster oder dem Klassiker Theme Park das Anwesen bestaunen. Dies ist kein Geisterhaus wie auf dem Rummelplatz. Ziel ist es, die über scheinheilige Vorwände angelockten Zivilisten zu ermorden, dadurch seinen Status als Bösewicht zu stärken und die Leichen ggf. zu Monsterfutter zu verarbeiten. Denn den übersinnlichen Dienern wie Mumien, Zombies, Vampiren, Werwölfen etc. hilft kein schnöder Mammon, um glücklich zu sein. Sie brauchen Gehirn, Fleisch und Knochen. Wenn alle Stricke reißen, geben sie sich auch mit Ersatzstoffen von Spinnen zufrieden, die in uregelmäßigen Abständen einen kleinen Angriff auf das Anwesen unternehmen. Doch damit kann man sie nur kurzfristig ruhig stellen. Auf lange Sicht hilft nur das gute Futter.Und das ist auch schon abseits der Design-Probleme schwer genug. Man muss erst die Opfer anlocken und dann dafür sorgen, dass sich die eigenen Schergen im Hintergrund halten. Denn nur weil man Menschen zur Villa lotsen konnte, heißt dies nicht, dass man sie automatisch der Vorratskammer hinzufügen darf. Idealerweise sollte man sie in eine der Fallen locken, die ebenso wie neue Räume, ablenkendes Mobiliar und vieles mehr in einem recht umfangreichem Forschungsbaum stecken. Je argloser sie beim Angriffsversuch sind, umso mehr Bosheitspunkte kann man erlangen. Doch in der Anfangsphase ist man schon froh, wenn man überhaupt erfolgreich an monsterliche Lebensmittel gelangt. Denn wenn man die Blutspuren oder sonstige Überreste vorheriger Opfer nicht beseitigen lässt, ergreifen sie schnell die Flucht. Und das bedeutet nicht nur, dass eure Diener Hunger leiden müssen, sondern erhöht auch das Risiko, dass die unschuldige Bevölkerung von Villain City einem mit Fackeln und Heugabeln einen Besuch abstattet.