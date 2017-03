Was hat Gladiolus, der stoische Leibwächter von Prinz Noctis, eigentlich gemacht, als er für ein paar Szenen verschwunden war? Dieser Frage geht das erste Add-On zu Final Fantasy 15 nach, das man abseits des Season Pass für etwa fünf Euro bekommt. Wir sind mit der "Episode Gladiolus" erneut ins Königreich Lucis gereist – mehr dazu im Test.

In der Episode Gladiolus feiert auch Gilgamesh seine Rückkehr.

Die Auseinandersetzungen sind bis auf die Bosskämfpfe weitgehend belang- und herausforderungslos.

Da die Geschehnisse dieserEpisode parallel zu Ereignissen das Hauptspiels ablaufen und auch in einer Flashback-Sequenz kurz darauf Bezug genommen wird, sollte man Final Fantasy 15 bereits gespielt haben. Zumindest bis zu der Sequenz, als Noctis mit seinen Freunden gegen Ravus kämpft und Gladiolus danach erst einmal eine Selbstfindungsreise antritt. Denn genau die wird in diesem Add-On thematisiert. Doch auch, wenn man gerade erst anfängt oder noch nicht an dieser Stelle angelangt ist, kann man sich mit Gladio auf die Suche nach seinem Schicksal machen – und wird abseits der sehr kurz eingeschnittenen Rückblick-Sequenz auch nicht gespoilert. Die Episode wird separat gestartet, legt eigene Speicherstände an und ist nur über den erzählerischen Zusammenhang und den Epilog bzw. Prolog verbunden, bei dem Gladiolus mit Noctis, Prompto und Ignis am Lagerfeuer sitzt und von seinen Erlebnissen erzählt.Leider verpasst es Square Enix hier, die gelungene erzählerische Linie aus Final Fantasy 15 fortzusetzen. Die Dialoge sind oberflächlich und nur der zynische Gilgamesh schafft es mit seinen Anspielungen und Lektionen, der Hauptfigur zumindest in Ansätzen Tiefe zu geben. Doch nicht nur hinsichtlich der Charakterzeichnung gelingt es diese Episode nicht, auch nur ansatzweise an die Faszination irgendeines Elementes heranzukommen, die das Hauptspiel ausgezeichnet hat. Statt offener Levels gibt es ein lineares Höhlensystem. Auf ein Inventar wird weitgehend verzichtetWährend die Arena-Auseinandersetzungen gegen das Kanonenfutter nur selten fordern, haben es die Bosse in sich, die in jeder Prüfungshöhle warten. Zumindest auf dem „Normal“-Schwierigkeitsgrad sollte man die Angriffsmuster studieren, so dass man nach einem klug gesetzten Block den Konter aktiviert. Damit kann man nicht nur verheerenden Schaden anrichten, sondern mitunter auch spezielle Sequenzen aktivieren, z.B. wenn Gladiolus sich auf den Rücken eines Drachengegner schwingt und ihm sein Breitschwert zwischen die Nackenwirbel rammt. Doch unter dem Strich sind die knappe Hand voll Bosse zu wenig, um den ansonsten kaum fordernden Gefechten Würze zu verleihen – auch wenn das Design der Gegner abermals gelungen ist. Zudem ist Gladiolus‘ Reise bereits nach etwa 65 bis 85 Minuten vorbei. Danach kann man sich nochmals mit Gilgamesh messen oder sich an der Punkteattacke versuchen – oder den alternativen Schwierigkeitsgrad ausprobieren. Doch egal, für was man sich entscheidet, bleibt diese Episode viel schuldig. Allerdings gewährt sie auch noch einen kleinen Ausblick, auf das nächste Solo-Abenteuer eines Mitglieds der Königsgarde. Und der kurze Ausschnitt, in dem Prompto im Mittelpunkt steht, gibt wenigstens Hoffnung, dass man mit ihm einen anderen, hoffentlich besseren Weg beschreitet als dieser Hack&Slay-Variante.