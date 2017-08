Madden NFL 18

Die Zeit von Ignite scheint vorbei. Zum Start von PS4 und One als die neue Grafik- und Physikengine für die EA-Sports-Titel eingeführt, hat nach FIFA nun auch die Madden-Serie auf Frostbite von Dice umgestellt. Doch nicht nur hier orientiert man sich an den erfolgreichen Fußballern. Denn nachdem man letztes Jahr Zeuge wurde, wie das Talent Alex Hunter in der Premier League aufsteigt, begleitet man nun den Quarterback Devin Wade auf seinem Weg in die NFL. Ob es neben Kulisse und dem neuen Modus noch weitere Änderungen gibt, verraten wir im Test.

Der Story-Modus "Longshot" wird gut inszeniert und profitiert von einem cleveren Skript, überzeugenden Darstellern sowie Cameo-Auftritten wie z.B. von Dan Marino.

In "Longshot" begleitet man den desillusionierten Quarterback Devin Wade bei seinem möglichen Weg in die NFL. Die virtuellen Darsteller haben großteils Filmerfahrung und sind im Fall von Mahershala Ali sogar Oscar-prämiert, was sich positiv auf die Glaubwürdigkeit der Figuren auswirkt,

Was den FIFA-Kollegen recht ist, kann den American Footballern nur billig sein: Alex Hunters Leidensweg durch die britische Premier League war zwar nicht die erste erzählerisch motivierte Karriere bei Sportspielen (man denke nur an 2Ks NBA-Serie), aber dennoch eine willkommene Abwechslung im ansonsten eher stagnierenden Kicker-Alltag. Und der Story-Modus wurde von den Fans auf breiter Front gut angenommen. Dementsprechend rückt dieses Jahr die Madden-Serie nach, die mit ihrer Premiere im Jahr 1988 auf dem PC bzw. der Konsolen-Veröffentlichung 1990 auf dem Mega Drive die langlebigste Sportspiel-Reihe nicht nur für EA, sondern auch allgemein darstellen dürfte. Wo man bei FIFA allerdings überdurchschnittlich viel Zeit auf dem Platz verbringen durfte, um entweder in Minspielen zu trainieren oder sich unter Wettkampfbedingungen beweisen musste, hält man sich in den etwa fünf bis sechs Stunden, die die „Longshot“ betitelte Geschichte dauert, gefühlt maximal ein Viertel der Zeit auf dem Feld auf.Den Rest der Zeit ist man damit beschäftigt, eine zwar auf dem Papier typische, aber dennoch interessante Underdog-Geschichte zu verfolgen. Hier fällt der Engine-Wechsel von Ignite zu Frostbite sehr positiv auf: Was die virtuellen Darsteller über einen Großteil der Zeit an überzeugender Mimik zeigen, ist beeindruckend. Natürlich hilft es dabei, dass alle relevanten Szenen mit echten Schauspielern in Motion-Capture-Anzügen sowie mit entsprechend markierten Gesichtern aufgezeichnet und digital umgearbeitet wurden. Vor allem J.R. Lemon in der Hauptrolle als Quaterback Devin Wade sowie Scott Porter als sein langjähriger bester Freund und bevorzugter Pass-Empfänger Colt Cruise (aka „Cruise Missile“) fallen positiv auf. Doch auch der schmierige Fernsehproduzent Ross Fountain (gespielt von Ricky Wayne), Oscar-Gewinner Mahershala Ali als Devins Vater Cutter Wade oder Rus Blackwell als einstmals gescheiterter NFL-Coach Jack Ford liefern wie eigentlich alle anderen Darsteller eine mindestens gut, meist aber sehr gute Leistung ab. Adrian Todd Zuniga und Michael Young (letzterer ist auch der Regisseur) haben ein spannendes und häufig emotionales Drehbuch geschrieben, das von den Akteuren überzeugend zum Leben erweckt wird.Dass beim Weg von der Darstellungs-Aufnahme über die Digitalisierung Streuverluste in manchen Bereichen der Mimik wie etwa den etwas übertriebenen Augenbewegungen das immer wieder an Joes Pescis Leo Getz (Lethal-Weapon-Serie) erinnernden Ross Fountain zu beobachten sind, ist schade. Zudem sorgen ebenfalls sauber inszenierte Echtfilmeinspielungen von NFL-Coaches/Kommentatoren wie Pat Kirwin & Jim Miller dafür, dass es zu einem leichten Bruch mit der ansonsten stimmigen Kulisse kommt. Das Script kann ebenfalls über weite Teile überzeugen. Es gibt zwar keine schonungslose Abrechnung wie in „An jedem gottverdammten Sonntag“ (Any Given Sunday) von Oliver Stone oder „Das schnelle Geld“ (Two for the Money), beide übrigens mit Al Pacino. Und hinsichtlich der beim Zuschauer entstehenden Emotionen muss man sich zweifellos dem Sandra-Bullock-Film „Die große Chance“ (Blind Side) geschlagen geben. Doch mit dem vor fünf Jahren kläglich in einem Finale gescheiterten Devin Wade, der in der Reality-TV-Show „Longshot“ mit anderen Quarterbacks darum kämpft, in den NFL-Draft aufgenommen zu werden, schafft man ein interessantes Fundament, auf dem sich die Figuren entwickeln können. Man hat an zahlreichen Stellen die Möglichkeit, über Entscheidungen die Dialoge nachhaltig zu beeinflussen, wobei man hier im Wesentlichen das „David-Cage-Prinzip“ verfolgt: Anfang und Ende einer Szene sind vorbestimmt, der Weg von A nach B kann aber durch den Spieler beeinflusst werden.