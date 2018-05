Tennis World Tour - Test, Sport - 4Players.de

Full Ace Tennis Simulator ist auch aus diesem Jahr und richtig klasse. Was die Simulation angeht, gibt es kaum was Besseres. Ist dafür halt staubtrocken, schwer zugänglich, sieht... es hat Grafikund bietet drumherum leider echt nicht viel. Wer am PC wirklich Tennis spielen will, sollte zumindest mal überlegen, ob das was für sie/ihn ist.