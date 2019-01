Nach vier Monaten geht die Flucht der „Wolfsbrüder“ mit Life is Strange 2 Episode 2 „Rules“ endlich weiter. Ob die nächsten Stationen von Sean und Daniels Roadtrip erneut fürsorgliche Gefühle bei Testerin Alice weckten, lest ihr im spoilerfreien Test.

Regeln lehren





Was eine Erleichterung: Den beiden geht es gut! Daniel hat sich zwar einen Husten eingefangen, aber ansonsten ist er wohlauf! Bereits im Test zu Episode Eins beschrieb ich, wie sehr ich mich als Teil des Duos fühlte. Diese emotionale Verbindung wird in „Rules“ intensiviert, denn Daniels Verhalten orientiert sich noch spürbarer an seinem großen Bruder Sean.

Als kinderlose Frau wurde ich zum ersten Mal damit konfrontiert, mir einen Erziehungsstil überlegen zu müssen: Soll ich Daniel rüffeln, wenn er Beleidigungen nutzt? Soll ich mir die Schuld an dem tragischen Vorfall geben? Verbiete ich ihm über seine neuen Fähigkeiten zu sprechen, oder darf er sie manchmal nutzen, um Schlimmes zu verhindern? Immer wieder musste

Als großer Bruder muss Sean sich genau überlegen, wie er Daniel erziehen will.

ich in Life is Strange 2 Episode 2 knifflige Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen sich direkt auf Daniels Verhalten übertrugen.

So muss Sean nicht nur dafür sorgen, dass die beiden ein Dach über dem Kopf, sauberes Wasser und etwas zu essen haben, sondern vor allem die Rolle eines Elternteils übernehmen. Diese Belastung zieht sich bis zum Ende der Episode, wo er auch noch Verantwortung für ein weiteres Kind übernehmen muss. Wir empfehlen an dieser Stelle dringend die kostenlose Episode Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit zu beenden, bevor ihr „Rules“ beginnt, da eure dortigen Entscheidungen Auswirkungen auf diese zweite Episode haben.

Zu wenig motivierende Interaktion





Mittlerweile ist es Winter geworden und die Brüder haben zusammen mit Hund Trüffel eine verlassene Hütte im Wald gefunden. Viel zu tun gibt es jedoch nicht, das Erleben der interaktiven Geschichte steht erneut im Vordergrund. Schön wäre

Seans Tagebuch fasst die Geschehnisse erneut in wundervollen Zeichnungen zusammen.

es gewesen, wenn das gemeinsame Würfelspiel etwas kniffliger gestaltet worden wäre, oder man sich eine kleine Schneeballschlacht hätte liefern können, anstatt den Ball nur lieblos hinzuwerfen. Immerhin kann man Sean erneut die

Umgebung zeichnen lassen und die vergangenen Geschehnisse in seinem beeindruckend gestalteten Tagebuch nachlesen. Mehr motivierende Anreize mit den Gegenständen in der Umgebung wären allerdings wünschenswert, zumal die Entwickler erneut so viele davon platziert haben. Da diese oft fehlen, neigt man schnell dazu alle herumliegenden Comics, Spielzeuge und Erinnerungstücke einfach nur kurz abzuklappern.

Eine neue Chance

Endlich wird die Verbindung zwischen Captain Spirit und Life is Strange 2 enthüllt und wundervoll in Sean und Daniels Reise integriert.

Nachdem die Vorräte langsam zur Neige gehen, müssen Sean und Daniel sich erneut auf den Weg machen. An dieser Stelle muss ich ein weiteres Mal den fantastisch auf das Abenteuer abgestimmte Soundtrack loben: Die namentlich passende Post-Rock-Band „Mt.Wolf“ haucht verletzlich „I’m going away for a long Time“, während Sean und Daniel durch verschneite Wälder zu ihrem nächsten Ziel stapfen. Neben den spannenden Entscheidungen und zahlreichen Möglichkeiten wie Situationen ausgehen können, sind es erneut diese subtilen Momente, die mich immer wieder berührten. Außerdem war es spannend neue Details zu den familiären Hintergründen der beiden zu erfahren und auch die Einbindung der Ereignisse aus Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit wurden sehr gelungen umgesetzt.