Lost Sphear - Test, Rollenspiel - 4Players.de

Wie in anderen Japan-Rollenspielen unterteilt sich das Spielgeschehen in Lost Sphear also in drei Teile: Bewegung auf der Weltkarte, die Erforschung der Schauplätze und die Kämpfe auf separaten Schlachtfeldern.

Ich sitz gerade an Lost Sphear und bin wohl langsam auch in Richtung Ende unterwegs.Ers. denke ich dass man an Lost Sphear schon merkt dass sich Tokyo RPG Factory gegenüber I am Setsuna weiterentwickelt haben. Die Story ist tiefergehender und konsistenter, Die Musik abwechslungsreicher, die Kämpfe in gewisser Weise dynamischer. Dennoch gibt es nach wie vor auch viele Punkte die nicht komplett durchdacht sind oder einfach unausgereift wirken. So konnte ich zB. bisher das Magiesystem recht unbeachtet lassen. Ich nutze die Magieangriffe etc. zwar in den Kämpfen wo sie durchaus sehr hilfreich sind, aber habe bisher NUR Spiritnits equipped die ich halt im Laufe des Spieles so bekommen habe. Bisher nix beim Magiekonsortium gekauft.Dennoch: I am Setsuna gefiel mir schon recht gut und Lost Sphear gefällt mir sogar noch besser. Man merkt die Weiterentwicklung. Wunder sollte man nicht erwarten. Es ist halt ein klassisches JRPG nach alter Schule. Ist nicht für jeden etwas und man muss es mögen. Mir fehlen ja sogar die Zufallskämpfe auf der Weltkarte.Eine Sache ist mir am Test jedoch aufgefallen, 4Players:Auf separaten Schlachtfeldern zu kämpfen habe ich bei Lost Sphear noch nicht hinbekommen. Man kämpft genau an den Orten an denen man die sichtbaren Gegner findet. Alles was sich ändert ist das UI welches halt bei Kampfbeginn durch ein Kampf-UI ersetzt wird.