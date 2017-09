Life is Strange: Before the Storm

Die "Widerrede-Herausforderungen" passen gut zu Chloes Charakter.

In der ersten Episode freunden sich Chloe und Rachel an und die Chemie passt perfekt.

Das essentielle Spielelement des Zeitzurückspulens fehlt diesmal komplett, da Max keine aktive Rolle spielt. Somit gibt es auch kaum noch Rätsel, die ich immer wieder vermisst habe. Dennoch haben sich die Entwickler etwas einfallen lassen, um Chloes Charakter auch spielerisch zu verstärken. In sogenannten "Widerworte-Herausforderungen" steht sie ihre Frau und bietet zum Beispiel einem Türsteher Parole, um zu Beginn der Episode in einen Rockclub zu gelangen, oder David die Stirn zu bieten, der sie auf dem Weg zur Schule maßregeln will. Um diese zu gewinnen, muss man genau auf die Aussagen seines Gegenübers achten, um dann möglichst überlegen zu antworten. Diese Spielmechanik passt wunderbar zur frechen Protagonistin. Trotzdem hat man oft die Möglichkeit, die zahme Tour zu fahren, sich zu entschuldigen, oder einfach brav zuzuhören. Die zahlreichen Situationen, in denen man sich entscheiden muss, sind interessant gewählt: Geht man dazwischen, während der Football-Star der Schule die Hausaufgaben von Schnösel Nathan Prescott zerstören will? Da ich ja seit Life isStrange weiß, was für ein mieser Typ Nathan ist, entschied ich mich dafür, ihn nicht zu retten und musste ganz schön schlucken, als mir am Ende des Spiels angezeigt wurde, dass nur 3% der Spieler sich so entschieden haben wie ich. Richtig cool war die Möglichkeit einer Pen&Paper-Runde der Nerds beizuwohnen, die ich durch meine Antworten aktiv beeinflussen konnte. Hier stellt sich die Frage, ob die gewonnen Sympathien Auswirkungen auf die späteren Folgen haben werden.Neben Einblicken in Chloes hektisches Leben, steht vor allem die in Life is Strange verschollene Rachel Amber imVordergrund. Die erste Episode von Before the Storm zeigt die zarten Anfänge ihrer Freundschaft. Außerdem kann man die Dialogoption "mehr als Freundschaft" wählen. Da Homosexualität anderer Charaktere öfters thematisiert wird, bleibt auch hier die Frage offen, ob die beiden in den nächsten Folgen vielleicht eine Beziehung führen. Ich muss jedenfalls zugeben, dass mir Rachel um einiges sympathischer war als Max: Sie ist aufmüpfig, spontan und selbstbewusst - quasi das Gegenteil der ersten Protagonistin. So macht es unheimlich viel Spaß, Zeit mit den beiden zu verbringen, ob beim ekstatischen Tanzen im Rockerschuppen, beim gemeinsamen Musikhören im Transporterzug, oder beim Stehlen von Wein. Die Chemie der beiden scheint perfekt zu stimmen und dabei haben sie bisher nur zwei Tage miteinander verbracht.Die tiefgründige und ruhige Art von Max passte sehr gut zu den wichtigen Entscheidungen, die sie durch ihre Fähigkeiten immer wieder treffen musste. Es scheint, als würde Before the Storm zumindest in der ersten Episode die Probleme von normalen Teenager in den Fokus rücken. Überhaupt hat man das Gefühl, dass die Entwickler diesmal eine viel ruhigere Erzählweise wählen wollten. Sehr passend ist da, dass man erneut selbst entscheiden kann, wann man ein Szenario per Knopfdruck verlassen will. So kann man verträumt auf einer Bank sitzen, dem Rockkonzert lauschen, oder das prasselnde Lagerfeuer beobachten. Auch hat man sich von den aufgesetzt coolen Sprüchen verabschiedet und die Gespräche wirken alle sehr natürlich. Es ist eine schöne Abwechslung, dass man nicht mehr die Welt retten muss, sondern Leuten auch einfach mal nur den Stinkefinger entgegenstreckt.