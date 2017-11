Wolfenstein 2: The New Colossus

TheGreyXdream schrieb am 03.11.2017 um 03:28 Uhr

Nicht direkt die "Story" sondern eher die Inszenierung ist es was mir an Wolfenstein 2 (UK version, PlayStation 4 pro) sehr gut gefallen hat. Das Spiel ist in dem was er sein will einer der besten Story FPS seit ein einer sehr langen Zeit wobei das darauf ankommt ob man bioshock ebenfalls als ein solches Spiel sieht.

Ich bin sehr froh das es nicht ist wie Doom 2016 da spiele wie the darkness 1 oder Riddick: escape from butcher bay mit zu meinen all time favorite gehören.

Zudem bietet es sich gerade bei Wolfenstein mehr an als bei Doom eine Story daraus zu machen.

The new order und the old blood empfand ich bereits als sehr gelungen aufgrund der Darstellung der Charaktere.

The new colossus führt diese Art, die Inszenierung konsequent weiter so das es der beste teil der reihe ist.

Für mich heißt jetzt warten bis die dlc's erscheinen und die Hoffnung das die Geschichten der neuen Charaktere so gut unterhalten wie die von B.J..

Kritik gibt es zwar was die anfängliche Empfindlichkeit der Steuerung und das Ende betrifft, das eine Problem ließ sich zum Glück konfigurieren und das zweite macht zugleich Lust auf den Nachfolger. Ich hab wirklich alles in dem Spiel gemacht was man tun konnte und habe 22 Stunden gebraucht bevor ich zum ende kam.

Danke Maschine games und danke an 4players für den guten Test.