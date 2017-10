Der Erfolg der Showkämpfe des World Wrestling Entertainment ist auch über 30 Jahre nach dem ersten WrestleMania-Event ungebrochen. Bei den Videospiel-Umsetzungen ist man in den letzten Jahren jedoch ins Straucheln gekommen. Vor allem nach der Übernahme der Lizenz durch 2K Sports nach der Demission von THQ konnte man kaum noch Impulse setzen. Um dies zu ändern, hat man für WWE 2K18 u.a. die Spieler-Karriere komplett überarbeitet. Wir sind für den Test in den Wrestling-Ring gestiegen.

In einer Hinsicht ist WWE 2K18 absolute Spitze: Noch nie konnte man so viele Superstars, Legenden und Diven spielen - mit den verschiedenen Varianten und Download-Wrestlern kommt man auf gut 200 Athleten.

Bei den zumeist authentischen Einmärschen gibt Yuke's alles. Sobald es in den Ring geht, kommen zunehmend Physik- und gelegentlich Animationsfehler hinzu.

Die ganz große Wrestling-Euphorie schlägt nicht mehr in meinem Herzen. Gelegentlich schaue ich zwar immer mal wieder in die Raw- oder Smackdown-Aufzeichnungen rein, um auf dem Laufenden zu bleiben – alleine schon, um mich für den alljährlichen Test rüsten zu können. Doch irgendwie schaffen es die neuen Stars nicht mehr, mich so mitzunehmen wie es die alte Garde um Mr. Perfect, Ted DiBiase, Shawn Michaels, Diesel, The Rock, Triple H oder "Stone Cold" Steve Austin über Jahrzehnte schafften. Und die Zeiten, in denen ich auch mal nachts für Live-Großveranstaltungen wach geblieben bin oder gar zusätzliches Geld für Pay-Per-Views ausgebe, sind vorbei. Vieles kann damit zu tun haben, dass der Undertaker, mein absoluter Favorit unter den Showkämpfern, in den letzten Jahren schleichend in Rente gegangen ist. Und die neuen Stars wie Roman Reigns, Baron Corbin oder Finn Balor schaffen es einfach nicht, mich in der gleichen Art und Weise zu faszinieren. Vielleicht bin ich zu nostalgisch, aber das in vielerlei zu glatt gebügelte und auf Familienfreundlichkeit Produkt "WWE" hat sich zu weit von der Attitude-Ära und den nachfolgenden Jahren entfernt.Spektakuläre Showkämpfe werden immer noch geboten. Doch das gewisse Etwas, dass Wrestling für mich von den 90er Jahren bis etwa 2010/11/12 geboten hat, fehlt mir mittlerweile. Dass die Wrestling-Spiele in den letzten Jahren ähnlich wenig Euphorie entfachen konnten, liegt an ganz anderen Elementen. Schon bei den vorherigen Lizenznehmern Acclaim und THQ gab es mit dem jährlichen Turnus Probleme und uneinheitliche Qualität. Doch seit dem Sprung auf die gegenwärtige Konsolen-Generation, der wie es der Zufall so will, mit dem Publisher-Wechsel zu 2K Sports zusammenfällt, fehlt die Faszination, das Besondere. Dass die jährliche Verantwortung einer Spieleveröffentlichung (um die nicht gerade geringen Lizenzkosten einspielen zu können) häufig zu Lasten der Qualität in dem einen oder anderen Bereich geht, ist nichts Neues und vor allem für Sportspiele ein Gefahrenherd. Aber obwohl das "alte" Team von Yuke’s, das seit mittlerweile gut 20 Jahren die Wrestler in virtueller Form produziert, um die Expertise der NBA-2K-Spezialisten von Visual Concepts ergänzt wurde, hat diese potenziell bombastische Verbindung bislang nicht wirklich packen können.Dementsprechend bin ich regelrecht überrascht, wie viel Zeit ich bislang in WWE 2K18 investiert habe. Und das, obwohl die Konsolen-Wrestler sowohl auf PS4 als auch vor allem auf One in der Anfangsphase, sprich: vor dem aktuellen Patch 1.02, alles in ihrer Macht stehende getan haben, um mir den Spaß zu verderben. Die Ladezeiten sind immer noch horrend, ziehen sich durch alle Bereiche und machen vor allem den neuen Karriere-Modus „Mein Spieler“ immer wieder zu einer Belastungsprobe für die Nerven. Dabei haben die Veränderungen durchaus Potenzial. Man kann sich jetzt vor jeder Show frei durch den Backstage-Bereich der Arena bewegen, mit den dort anwesenden Superstars und Diven plaudern und je nach Fortschritt noch weitere Aktionen wie Promos usw. starten. Das Problem hier ist allerdings einerseits, dass alle mit nur wenigen Ausnahmen allgemeines Blabla von sich geben und nur in geskripteten Ausnahmefällen auf die Aktionen eingehen, die ich mit meiner Figur entweder gerade in der Show oder in einer Sendung der letzten Wochen abgezogen habe. Da zudem keinerlei Sprachsamples von den Athleten integriert wurden, lässt man hier auch noch massiv Atmosphäre-Punkte liegen.