Wer hätte gedacht, dass es in einem Flugzeug so hektisch zugehen könnte? Dass der Flieger von feindlichen Jägern attackiert wird, ist ja klar – also feuern die Männer und Frauen an den Geschützen aus vollen Rohren. Mindestens einer muss sich außerdem um den rechtzeitigen Abwurf der Bomben kümmern. Doch wie der Test zu Bomber Crew zeigt: Wenn die Luft erst mal so richtig brennt, ist das nicht einmal die Hälfte dessen, woran man denken muss!

Spätestens mit Verwundeten oder gar Feuer an Bord kommt schnell Panik auf.

Tatsächlich dreht sich Bomber Crew gar nicht so sehr um Taktik oder Strategie, wie die offizielle Beschreibung es formuliert, sondern vor allem um Zeitmanagement. Die erklärte Simulation ist es schon gar nicht. Vielmehr rekrutiert man im Handumdrehen und ohne ein Gehalt zahlen zu müssen einen Piloten, einen Mechaniker, einen Funker, einen Navigator sowie mehrere Schützen, verpasst ihnen Ausrüstung, rüstet das Flugzeug noch mit rollenspielartigen Bauteilen (bessere Geschütze, stärkere Verkleidung) auf, klickt auf „starten“ und schon ist man in der Luft.Einmal unterwegs fordert man Informationen zu Gefahrenherden an, korrigiert hin und wieder den Kurs, steigt in große Höhe oder fordert den Piloten zum Sinkflug auf. Man bombardiert Bodenstationen sowie Schiffe, markiert feindliche Flieger als Zielefür die Bordschützen und kehrt schließlich in die Nähe des Heimatflughafens nahe London zurück.Das ist im Wesentlichen schon alles, insgesamt überschaubar und auf Dauer recht eintönig, da sich der Missionsverlauf praktisch nie ändert. Es artet allerdings deshalb schnell in Stress aus, weil man zusätzlich situationsbedingte Aktionen einleiten muss. Alle Soldaten verfügen nämlich über Spezialfähigkeiten, deren Anzahl von ihrer Erfahrungsstufe abhängig ist. Diese Fähigkeiten löst man manuell aus. Dann fliegt der Pilot ein Ausweichmanöver, um hartnäckigen Verfolgern zu entkommen, während der Mechaniker die Spritzufuhr so regelt, dass man länger in der Luft bleiben kann und damit mehr Zeit hat, die Mission auszuführen.Hinzu kommen Notfälle wie brennende Triebwerke, eine zerschossene Hydraulik oder gar verletzte Kameraden, die man verarzten muss, bevor sie sterben. Einen verwundeten Piloten sollte man dabei ersetzen, damit das Flugzeug nicht abstürzt, aber nach seiner Heilung sofort wieder ans Steuer lassen. Denn nur die jeweiligen Spezialisten verfügen über die erwähnten Fähigkeiten.Was für ein Stress! In brenzligen Situationen ist es verdammt schwer, angreifende Gegner, Missionsziele, Gefahren an Bord, den Zustand der eigenen Soldaten sowie die Abklingzeit ihrer Fähigkeiten, Treibstoffvorrat, eventuelle Bonusziele und mehr zu jonglieren. Binnen weniger Sekunden muss man wichtige Entscheidungen treffen, die entsprechenden Aktion auslösen sowie kommende Ereignisse schon vorausplanen. Und das wird manchmal dermaßen schnell so viel, dass man die Kontrolle und daraufhin das Flugzeug verliert.