Gal Gun 2 - Test, Action - 4Players.de

Obwohl Gal Gun: Double Peace bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 mit seiner 50-Prozent-Wertung wahrlich keine Bäume ausreißen konnte, hat sich Entwickler Inti Creates an eine Fortsetzung gemacht. Wir haben uns erneut die Pheromon-Kanone geschnappt und versucht, der vollkommen auf Fan-Service setzenden Ballerei Spaß abzugewinnen – mehr dazu im Test.

Mechanisch unterscheidet sich Gal Gun 2 gar nicht so sehr von seinem Vorgänger. Doch das deutlich veränderte Story-Fundament macht hier aus dem vermeintlichen Helden einen Schmierlappen, der Highschool-Mädchen jagt.

Die mitteilungsbedürftigen Figuren sind passabel getroffen, driften aber sehr schnell in unnötige Klischees ab.

Im Gegensatz zum Vorgänger weist Gal Gun 2 kein USK-Siegel auf1 und ist daher nur im Ausland erhältlich. Der Grund dafür ist allerdings nicht in einer übermäßigen Gewaltdarstellung zu finden, sondern liegt eher in der Schlüpfrigkeit der Geschichte sowie der Sexualisierung der Highschool-Schülerinnen, die in japanischer Animespiele-Tradition eher jünger als ihrem echten Alter entsprechend dargestellt werden. Doch obwohl ich abgefahrenen (zumeist fernöstlichen) Spielkonzepten nicht abgeneigt bin und auch dem Vorgänger mit all seinen verpassten Railshooter-Chancen die eine oder andere Facette abgewinnen konnte, werde ich mit Gal Gun 2 nicht warm.Dabei sind die Voraussetzungen gar nicht schlecht: Basierend auf dem Konzept des Vorgängers ist man wieder einmal damit beschäftigt, mit seiner Pheromon-Knarre die auf einen zustürzenden Schulmädchen zu betören, bis sie jauchzend vor einem niedersinken und sich auflösen. Doch was in Gal Gun: Double Peace erzählerisch noch einigermaßen plausibel begründet und in eine durchaus ansprechende Geschichte rund ums Erwachsenwerden eingebettet war, ist hier reiner Selbstzweck. Denn nicht nur, dass man hier der einzige männliche Schüler der High School zu sein scheint. Auch die hanebüchene Ausgangslage, nach der die Mädchen und Lehrerinnen von Dämonen besessen sind, die man mit seiner endlosmunitionierten Knarre austreibt, ist extrem konstruiert und wirkt schrecklich bemüht.Dabei begegnet man sogar einigen interessanten Figuren wie z.B. dem Nachbarsmädchen, das ihr Zimmer nur verlässt, wenn es nötig ist und die sich als Geek, Nerd und Spielefan sondergleichen präsentiert. Wenn sie sich darüber beschwert, dass die Hersteller sich zu sehr auf nichtssagende Multiplayer-Spiele konzentrieren, anstatt anständige Solo-Abenteuer zu kreieren, spricht sie mir aus der Seele. Andererseits hätte eine derartige Vernunft auch zu Inti Creates sprechen sollen. Denn der Großteil der mitteilungsbedürftigen Figuren, ist derart klischeehaft dargestellt, dass man selbst als Fan von Nippon-Spielen die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und wenn man der Spielfigur schon eine AR-Brille überstülpt, mit deren Hilfe man die Dämonen sieht, frage ich mich, wieso man Gal Gun 2 nicht optional hinter der PSVR-Brille spielen kann.