Pro Evolution Soccer 2019

- das ist für mich Fußball

Der FC Barcelona ist weiter offizieller Partner von Konami, während der BVB seinen Vertrag vorzeitig kündigte.

Beide Titel sind ja nicht schlecht, aber sie haben sich von der Award-Begeisterung vergangener Zeiten entfernt.

Und dennoch...



...da ist immer diese Neugier, diese naive Resthoffnung, dass der FC Bayern tatsächlich mal verliert, am besten in Serie, und der Bildschirm wieder so brennt wie anno PES 6.

im Zeitalter von sich weg streikenden oder peinlich schauspielenden Multimillionärs-Zicken von Dembélé bis Neymar ein wenig die Schnauze voll habe von vermeintlichen Stars. Auch ein Weltmeister wie Griezmann ist mir spätestens seit seinem Kasperjubel à la Fortnite unsympathisch. Ähnlich wie die Isländer bei der EM haben die Russen mit der Euphorie im Rücken jedenfalls demonstriert, dass ein engagiertes Team über all die überbewerteten Diven oder angebliche Favoriten hinauswachsen kann. Selbst engagierte Top-Spieler wie Modric, Rakitic & Co standen kurz vor dem Aus.Gerade in diesen Turnieren kann das Kollektiv über das Kapital, der No-Name-Kicker über die voll vermarktete Prominenz mit ihren Millionen Followern siegen. Überraschung, Ungewissheit, ein Underdog kann gewinnen. Natürlich gibt es das noch, man denke u.a. an Leicester oder Frankfurt im Pokal. Sowohl in der realen Bundesliga als auch digital dominiert allerdings die Stagnation der Favoriten im Jahresrhythmus. Der FC Bayern wird auf unbestimmte Zeit MeisterEs rockt nicht mehr so, wenn der Ball rollt oder über ihn geschrieben wird.Also stößt man doch wieder an, lädt Kumpel ein oder zockt online. Immerhin kann man diesen Dsjuba ja auch in PES 2019 erleben,