Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

Das neue bekannte Lost Wages

Allen Fans des Klassikers Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards kann ich direkt Entwarnung geben: Auch Wet Dreams Don‘t Dry setzt auf oldschoolige Point&Click-Mechaniken und es gibt zahlreiche Anspielungen auf das Sierra-Adventure von 1987. So muss man im Einstieg erneut Fragen beantworten, um zu beweisen, dass man reif genug für das Spiel ist, kann an verschiedenen Stellen sterben und in Lefty’s Bar hängt immer noch dasselbe Pixelfrau-Gemälde. Es scheint den Entwicklern wichtig gewesen zu sein, Elemente des Klassikers beizubehalten und mit frischen Ideen neu zu beleben.

Denn optisch hat sich einiges getan: New Lost Wages erstrahlt in knalligen Pink- und Lila-Tönen, die die lockere Stimmung des Adventures perfekt einfangen: Egal ob Riesenkonzern in Phallus-Form, veganer Bioschuppen oder Kirmes am Hafen: Jeder Schauplatz versprüht aufgrund der vielfältig platzierten Gegenstände und Dekorationen ein stimmungsvolles Flair.

Ebenfalls sehr positiv aufgefallen, sind mir die 30 handgezeichneten Charaktere, deren Charaktereigenschaften man durch ihre interessante Optik sofort erkennt. Während typische Hipster mit Spitzbärten und Hosenträgern über ihr selbst gebrautes Pale Ale sprachen, hielt die hippe „Influencerin“ jede ihrer Lebenssituationen für Instagram fest. Das Artdesign motiviert ungemein die Spielwelt zu erkunden und man kann es kaum erwarten endlich den nächsten Schauplatz mit seinen kuriosen Individuen zu Gesicht zu bekommen.

Opa lernt die Welt kennen

Die meisten kennen Leisure Suit Larry als anrüchiges Spiel, das vor allem die Jagd nach sexuellen Bekanntschaften thematisiert. Auch wenn diese erneut Larrys Hauptmotivation darstellen, geht es diesmal vor allem darum, Larry die technischen Fortschritte des 21. Jahrhunderts zu erklären, die ihn sichtlich verwirren. Beispielsweise die Erkenntnis, dass alle mit einem komischen leuchtenden Rechteck herumrennen, mit dem man ein „Unter“ bestellen, oder potenzielle Partner via „Timber“ finden kann. Hier sind übrigens auch gleichgeschlechtliche Treffer und sexuelle Erfahrungen möglich, auf die Larry zwar etwas verwundert, aber dann doch locker reagiert.

Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem ältere Spieler sich sehr gut in Larrys Rolle hineinversetzen können und das dauernde Fotografieren von Essen für Instagram, oder das Outing eines schwulen Fitness-Enthusiasten äußerst komisch finden. Mich brachte die Erwähnung dieser für mich alltäglichen Themen allerdings nur sehr selten zum Schmunzeln. Das liegt vor allem daran wie überwiegend einfallslos sich der Humor und die Anspielungen auf popkulturelle Phänomene präsentieren. Diese gehen nie über die „ich weiß worauf hier angespielt wird!“-Schiene hinaus. Fans von RuPaul‘s Drag Race werden den Spruch „Sashay Away“ auf einem Spiegel zwar sofort wiedererkennen und natürlich versteht man sofort auf welche Branchengrößen der Name des Konzernchefs „Bill Jobs“ (Bill Gates; Steve Jobs) anspielt. Um lustige Situationen zu erzeugen, reicht es nicht aus einfach nur viele verschiedene Anspielungen einzubauen. Humor hätte dadurch entstehen können, dass Larry seine durch die 80er geprägten Vorstellungen intensiver ins Spiel einbringt, um sie mit den sehr unterschiedlichen Charakteren zu diskutieren. Man hat jedoch viel zu oft das Gefühl als würde man seinem Großvater erklären, dass Facebook, vegane Ernährung und E-Zigaretten existieren, der daraufhin nur mit einem „okay“ oder „merkwürdig“ antwortet.